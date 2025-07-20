В Барнауле отменили вылет самолета в Сургут из-за отказа системы
Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
20 июля 2025, 15:05, ИА Амител
19 июля в барнаульском аэропорту отменили вылет самолета по маршруту Барнаул – Сургут. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, проводится проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
Около 21:35 в самолете сработала сигнализация из-за отказа одной из систем. Командир воздушного судна отменил вылет. На борту находились четыре члена экипажа и 67 пассажиров, никто не пострадал. Пассажиры должны будут покинуть Барнаул на другом самолете.
Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
07:41:26 21-07-2025
Слава богу есть чем заменить самолет.
На суперджет, например