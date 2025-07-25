В Барнауле перекрыли четную сторону улицы Партизанской

Движение транспорта ограничили из-за ремонта теплосети

25 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Перекрытие улицы Партизанской / Фото: barnaul.org

25 июля с 13:00 в Барнауле перекрыли движение транспорта на четной стороне улицы Партизанской: от проспекта Ленина до здания по улице Партизанской, 64. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с ограничениями изменилась схема движения автобусного маршрута № 41. При движении в сторону проспекта Красноармейского транспорт будет ходить так:

проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Социалистический – улица Партизанская – далее по маршруту, обратно – без изменений.

Чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах, водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Чкалова и Пролетарской, а также по проспекту Социалистическому.

На период ремонтных работ водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

В мэрии также напомнили, что с 08:00 8 августа до 23:00 10 августа проезжую часть от проспекта Ленина до улицы Партизанской, 64, перекроют по всей ширине.

Из-за этого автобусы маршрута № 41 будут двигаться в сторону проспекта Ленина следующим образом:

улица Партизанская – проспект Социалистический – улица Анатолия – проспект Ленина – далее по маршруту: в обратном направлении: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Социалистический – улица Партизанская, далее по маршруту.

После этого с 08:00 10 августа до 23:00 24 августа движение транспорта закроют по нечетной стороне вышеуказанного участка.

Автобусный маршрут № 41 вновь претерпит временные изменения, которые будут выглядеть так:

улица Партизанская – проспект Социалистический – улица Анатолия – проспект Ленина – далее по маршруту, в обратном направлении без изменений.

Напомним, перекрытие связано с техническим перевооружением магистральной теплотрассы по улице Партизанской, 81.