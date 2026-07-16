Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете

Автомобили, задействованные в поставках продуктов питания для крупных торговых сетей, будут снабжать топливом в приоритетном порядке, заявил "Вестям" зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

«Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке», — сказал он.