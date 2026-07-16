Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете
Это поможет избежать повышения цен на продукты
16 июля 2026, 12:30, ИА Амител
Автомобили, задействованные в поставках продуктов питания для крупных торговых сетей, будут снабжать топливом в приоритетном порядке, заявил "Вестям" зампредседателя правительства РФ Александр Новак.
«Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке», — сказал он.
Александр Новак провел в правительстве совещание с губернаторами тех регионов, где сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представителями крупных агрохолдингов и торговых сетей, на котором обсуждалось снабжение сельхозпроизводителей дизельным топливом.
12:47:41 16-07-2026
Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете
Это поможет избежать повышения цен на продукты
Ой,ли А не для того бы это сделано ,чтобы и дальше набивать карманы олигархов, которые так и так под шумок цены повысят. Лучше снабжайте в первую очередь скорые и МЧС
12:50:18 16-07-2026
Так тогда и отслеживайте повышение. Повысили без причины в конец очереди переехали.
16:25:15 16-07-2026
Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготовили на зиму
И картошку с зерновыми убрали, а то одними бананами питаться будем
16:40:51 16-07-2026
Гость (16:25:15 16-07-2026) Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготови... Разрешаю. Снабжай в первую очередь аграриев. Людишки в магазине обойдутся без продуктов.
16:41:12 16-07-2026
Гость (16:25:15 16-07-2026) Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготови... нет.. я не ем картошку и злаки