НОВОСТИЭкономика

Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете

Это поможет избежать повышения цен на продукты

16 июля 2026, 12:30, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: amic.ru
Продуктовый магазин / Фото: amic.ru

Автомобили, задействованные в поставках продуктов питания для крупных торговых сетей, будут снабжать топливом в приоритетном порядке, заявил "Вестям" зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

«Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке», — сказал он.

Александр Новак провел в правительстве совещание с губернаторами тех регионов, где сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представителями крупных агрохолдингов и торговых сетей, на котором обсуждалось снабжение сельхозпроизводителей дизельным топливом.

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Экономика Топливо Продукты
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Комментарии 5

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Гость

12:47:41 16-07-2026

Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете
Это поможет избежать повышения цен на продукты

Ой,ли А не для того бы это сделано ,чтобы и дальше набивать карманы олигархов, которые так и так под шумок цены повысят. Лучше снабжайте в первую очередь скорые и МЧС

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Гость

12:50:18 16-07-2026

Так тогда и отслеживайте повышение. Повысили без причины в конец очереди переехали.

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Гость

16:25:15 16-07-2026

Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготовили на зиму
И картошку с зерновыми убрали, а то одними бананами питаться будем

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Мусик

16:40:51 16-07-2026

Гость (16:25:15 16-07-2026) Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготови... Разрешаю. Снабжай в первую очередь аграриев. Людишки в магазине обойдутся без продуктов.

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Гость

16:41:12 16-07-2026

Гость (16:25:15 16-07-2026) Может аграриев снабдим в первую очередь? Чтобы сено заготови... нет.. я не ем картошку и злаки

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