На динамику рубля в последнем месяце лета традиционно влияют сезонные всплески спроса на валюту, изменение объемов экспортной выручки и действия регулятора

16 июля 2026, 12:40, ИА Амител

Курс доллара / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Доллар может подорожать до 79–82 рублей в августе, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк для "Газеты.ru".

«Если напряженность на Ближнем Востоке не усугубится в ближайшие недели, можно ожидать умеренного ослабления рубля в августе. В июле российский валютный рынок, вероятно, продолжал получать значительные объемы экспортной выручки. Влияние цен на нефть на приток валюты проявляется с задержкой примерно в два месяца, поэтому рынок мог находиться под воздействием более высоких цен предыдущих периодов. Средняя цена нефти Brent в мае составляла 107 долларов за баррель, а в начале июля — 70–75. Цена нефти Urals в июле была ниже 50 долларов за баррель, хотя в мае она в среднем достигала 86,5», — отметила Ващелюк.

Она добавила, что в августе приток валютной выручки, скорее всего, значительно сократится из-за более низких цен на нефть в июне. Также на сокращение внешнеторгового баланса может повлиять ситуация на внутреннем топливном рынке, которая вызвала увеличение импорта нефтепродуктов.

«ЦБ, вероятно, возобновит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, хотя их объем будет недостаточным для предотвращения ослабления рубля. Спрос на валюту может оставаться высоким из-за сезонных факторов и привлекательности котировок иностранных валют для инвесторов и спекулянтов», — пояснила эксперт.

По ее мнению, ослаблению рубля может помешать ситуация на Ближнем Востоке: если конфликт сохранится, позиции рубля могут остаться стабильными или даже укрепиться, в зависимости от уровня цен на нефть.

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