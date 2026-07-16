Аналитик дала прогноз курса доллара на август
На динамику рубля в последнем месяце лета традиционно влияют сезонные всплески спроса на валюту, изменение объемов экспортной выручки и действия регулятора
16 июля 2026, 12:40, ИА Амител
Доллар может подорожать до 79–82 рублей в августе, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк для "Газеты.ru".
«Если напряженность на Ближнем Востоке не усугубится в ближайшие недели, можно ожидать умеренного ослабления рубля в августе. В июле российский валютный рынок, вероятно, продолжал получать значительные объемы экспортной выручки. Влияние цен на нефть на приток валюты проявляется с задержкой примерно в два месяца, поэтому рынок мог находиться под воздействием более высоких цен предыдущих периодов. Средняя цена нефти Brent в мае составляла 107 долларов за баррель, а в начале июля — 70–75. Цена нефти Urals в июле была ниже 50 долларов за баррель, хотя в мае она в среднем достигала 86,5», — отметила Ващелюк.
Она добавила, что в августе приток валютной выручки, скорее всего, значительно сократится из-за более низких цен на нефть в июне. Также на сокращение внешнеторгового баланса может повлиять ситуация на внутреннем топливном рынке, которая вызвала увеличение импорта нефтепродуктов.
«ЦБ, вероятно, возобновит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, хотя их объем будет недостаточным для предотвращения ослабления рубля. Спрос на валюту может оставаться высоким из-за сезонных факторов и привлекательности котировок иностранных валют для инвесторов и спекулянтов», — пояснила эксперт.
По ее мнению, ослаблению рубля может помешать ситуация на Ближнем Востоке: если конфликт сохранится, позиции рубля могут остаться стабильными или даже укрепиться, в зависимости от уровня цен на нефть.
Ранее финансист назвала причины повременить с покупкой долларов.
13:05:25 16-07-2026
доллар будет расти.
рубль падать.
богатые будут богаче.
бедные беднее.
солёное будет солёным.
сладкое сладким.
00:00:30 17-07-2026
не эксперт. живу здесь. (13:05:25 16-07-2026) доллар будет расти.рубль падать.богатые будут богаче... Ну да.... Ну да ... 11 лет назад доллар стоил 77 , сейчас так же
16:51:13 16-07-2026
На нефть уже другие цены, чем на начало месяца.
17:01:11 16-07-2026
в ноябре доллар рухнет до нуля. Евро и другое привязанное к доллару рухнет вместе с ним. Скидывайте это все. Берите рубли. Рубль останется при любых раскладах
19:37:51 16-07-2026
майор (17:01:11 16-07-2026) в ноябре доллар рухнет до нуля. Евро и другое привязанное к ... На Луговую интернет дали? Или втихаря тебе мобилку пронесли?
20:21:08 16-07-2026
майор (17:01:11 16-07-2026) в ноябре доллар рухнет до нуля. Евро и другое привязанное к ... Скорее всего рухнет другое. Об этом только и говорят.