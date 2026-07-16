Бывший замначальника полиции Алтайского края стал главой УМВД Ульяновской области

Указ о назначении подписал Владимир Путин

16 июля 2026, 11:55, ИА Амител

Марк Левин / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Бывший замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю Марк Левин занял пост главы полиции Ульяновской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу Управления МВД России по Ульяновской области нового руководителя. Глава ведомства обратился к сотрудникам с напутственным словом и пожелал Марку Левину успехов в службе.

Марк Левин родился в Перми. Службу в органах внутренних дел начал в 2002 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с квартирными кражами, разбоями и грабежами. Впоследствии занимал руководящие должности в УМВД по Перми и ГУ МВД по Пермскому краю.

В 2016 году его назначили заместителем начальника УМВД России по Севастополю — начальником полиции.

На службу в Алтайский край Марк Левин перешел в январе 2020 года. В 2022-м указом президента России Владимира Путина был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю — начальником полиции.