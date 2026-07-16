В Алтайском крае мужчина до смерти избил женщину после падения с мопеда

Водителя охватил гнев

16 июля 2026, 13:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мужчина в Алтайском крае избил женщину до смерти после того, как упал с мопеда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ночное время пьяный житель Поспелихинского района ехал на своем транспорте и увидел на дороге женщину. Он попытался ее объехать, но не удержался и упал.

Мужчина разозлился и нанес местной жительнице не менее трех ударов. Она получила открытую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.