В Алтайском крае мужчина до смерти избил женщину после падения с мопеда
Водителя охватил гнев
16 июля 2026, 13:20, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мужчина в Алтайском крае избил женщину до смерти после того, как упал с мопеда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ночное время пьяный житель Поспелихинского района ехал на своем транспорте и увидел на дороге женщину. Он попытался ее объехать, но не удержался и упал.
Мужчина разозлился и нанес местной жительнице не менее трех ударов. Она получила открытую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.
«Приговором Поспелихинского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.
13:40:47 16-07-2026
6 лет за убийство ??? !!! Недавно писали девушка найденный сотовый сдала в ломбард - наказание до 5 лет. Где справедливость ?
16:42:35 16-07-2026
Ю (13:40:47 16-07-2026) 6 лет за убийство ??? !!! Недавно писали девушка найденный ... в 1929 году за три колоска найденный при шмоне в кармане давали 15 лет колымы
и это была совсем не такая отсидка как сегодня. Там за пайку свою куму надо было норму выдать ручной пилой
а не можешь или не хочешь - завалят самого
22:21:03 16-07-2026
Гость (16:42:35 16-07-2026) в 1929 году за три колоска найденный при шмоне в кармане дав... Очевидец поди?
11:20:11 17-07-2026
Гость (16:42:35 16-07-2026) в 1929 году за три колоска найденный при шмоне в кармане дав... Ага, мне знакомый дед рассказывал, что ему "за 3 колоска лично Сталин 15 лет выдал... А потом Берия расстрелял (2 раза!!)". А то, что в деле у него написано про банду насильников все время забывал.
13:41:44 16-07-2026
6 лет за убийство. Это насмешка что-ли.
14:21:54 16-07-2026
Гость (13:41:44 16-07-2026) 6 лет за убийство. Это насмешка что-ли.... А если бы дама была сотрудником полиции?
22:40:51 16-07-2026
Гость (13:41:44 16-07-2026) 6 лет за убийство. Это насмешка что-ли.... Ткнул бы ножом было бы 9.
13:44:26 16-07-2026
Убил бабу - шесть лет.
Лайк поставил - пятнашка.
Законы Зимбабве несправедливы.
16:39:41 16-07-2026
Гость (13:44:26 16-07-2026) Убил бабу - шесть лет.Лайк поставил - пятнашка.Закон... этот который лайк поставил он родину свою предал
а тот который выпимши отличился родину не предавал и послужит еще ей
23:50:22 16-07-2026
Гость (16:39:41 16-07-2026) этот который лайк поставил он родину свою предала тот ко... Там наверху Родину вашу давно продали уже, а теперь и вас продадут. Давно пора понять это, а не строить из себя идиота.
15:27:11 16-07-2026
алкаши, от них все проблемы!
15:48:01 16-07-2026
Гость (15:27:11 16-07-2026) алкаши, от них все проблемы! ... Да не, не только от нас.
00:22:27 17-07-2026
И вот такое мясо рядом проживает!
13:53:31 17-07-2026
Но вы в зоне риска