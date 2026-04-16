В Барнауле после аварии с переворотом одного из водителей доставили в больницу

По факту происшествия проводится проверка

16 апреля 2026, 16:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГАИ Алтайского края

В Барнауле днем 16 апреля произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 12:00 на пересечении улиц 2-я Северо-Западная и Советской Армии 56-летний водитель автомобиля Toyota Fortuner столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

«После удара внедорожник опрокинулся. В результате ДТП водитель "Тойоты" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка.