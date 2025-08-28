В Барнауле продолжают обучение предпринимательству ветеранов СВО и членов их семей

В штабе общественной поддержки "Единой России" третий день программы посвятили ценностному предложению и маркетинговому плану

28 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Обучение в рамках проекта "СВОй бизнес" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Барнауле состоялся третий день образовательной программы "СВОй бизнес" для военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Участники встретились с местными предпринимателями, которые представили успешные бизнес-кейсы из разных сфер.

В штабе общественной поддержки "Единой России" 27 начинающих предпринимателей изучали принципы создания уникального торгового предложения и основы маркетингового планирования. Участники разбирались, как выделить свой продукт на фоне конкурентов, эффективно презентовать его потребителям и анализировать результативность рекламных кампаний.

Основатели лабораторной службы "Хеликс Алтай" Виктор Гудяк и Владислав Уваров подробно рассказали о работе по франшизе и предложили гостям воспользоваться услугами лаборатории. Директор студии интерьерного дизайна Isakova Design* Екатерина Исакова поделилась опытом создания бизнеса с нуля. А возглавляющий ассоциацию предпринимателей "ЗаДЕЛО!" Павел Нестеров познакомил будущих бизнесменов с работой сервисной службы "Рембыттехника".

«У нас получился очень живой и откровенный разговор. Участники программы задавали предпринимателям много вопросов. Они получили немало полезной информации о том, что такое франшиза, как это работает, какие существуют плюсы и минусы», – отметил бизнес-тренер Александр Беляев.

По его словам, участники поняли, что трудности встречаются у каждого, особенно на старте, но настойчивость, трудолюбие и сильное желание развивать собственное дело помогают преодолеть преграды.

Напомним, Алтайский край стал пятнадцатым регионом реализации образовательного проекта. По словам организаторов, пятидневный интенсив поможет участникам развить предпринимательские навыки и открыть собственное дело. 29 августа все слушатели программы получат сертификаты о прохождении обучения, а также продолжат пользоваться поддержкой региональных властей в развитии своего бизнеса.

Это отличный пример для молодежи, показывающий, что после трудных испытаний можно достичь успеха, отметил секретарь регионального отделения "Единой России" и председатель АКЗС Александр Романенко.