В Барнауле вспыхнул склад по улице Промышленной. Фото

Пострадавших в ходе происшествия нет

11 июля 2025, 07:25, ИА Амител

Пожар на улице Промышленной в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В ночь на 11 июля в Барнауле загорелось здание одноэтажного склада по улице Промышленной. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Известно, что сначала загорелась кровля строения. Общая площадь пожара составила 900 кв. метров.

В тушении огня задействовали 79 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Ситуацию мониторили с помощью беспилотной авиации.

В настоящее время возгорание локализовали. Пожарные продолжают работу на месте происшествия. Пострадавших нет.

О причинах возгорания пока неизвестно.