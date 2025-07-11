В Барнауле вспыхнул склад по улице Промышленной. Фото
Пострадавших в ходе происшествия нет
11 июля 2025, 07:25, ИА Амител
Пожар на улице Промышленной в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В ночь на 11 июля в Барнауле загорелось здание одноэтажного склада по улице Промышленной. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.
Известно, что сначала загорелась кровля строения. Общая площадь пожара составила 900 кв. метров.
В тушении огня задействовали 79 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Ситуацию мониторили с помощью беспилотной авиации.
В настоящее время возгорание локализовали. Пожарные продолжают работу на месте происшествия. Пострадавших нет.
О причинах возгорания пока неизвестно.
09:43:45 11-07-2025
Холодный склад Сбера что ли?
10:34:27 11-07-2025
высоточка намечается