Мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения в алтайском райцентре

Инцидент случился в селе Угловском

10 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

32-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Угловском Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился утром 9 июля. Огонь потушили на площади 64 кв. м.

"В доме на полу был обнаружен погибший мужчина 1993 года рождения. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – говорится в сообщении.

Всего за 9 июля в крае ликвидировали семь возгораний, два из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.