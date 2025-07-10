Мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения в алтайском райцентре
Инцидент случился в селе Угловском
10 июля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
32-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Угловском Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Инцидент случился утром 9 июля. Огонь потушили на площади 64 кв. м.
"В доме на полу был обнаружен погибший мужчина 1993 года рождения. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – говорится в сообщении.
Всего за 9 июля в крае ликвидировали семь возгораний, два из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.
