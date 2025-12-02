В Барнауле прошел интенсив "Город 404. Верните СПО" для студентов колледжей

Формат интенсива был построен вокруг полной симуляции жизни города – с собственной экономикой, системой управления, коммуникациями и социальными процессами

Интенсив "Город 404. Верните СПО" / Фото: Елизавета Бучнева

В Барнауле завершился образовательный интенсив "Город 404. Верните СПО" – трехдневная симуляционная игра, в которой студенты колледжей Алтайского края примерили на себя роль жителей и управленцев вымышленного города. Мероприятие прошло с 28 по 30 ноября 2025 года в парк-отеле "Чайка".

Интенсив стал частью проекта "Точка СПО", направленного на поддержку инициативной молодежи и развитие студенческого самоуправления в Алтайском крае. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Формат интенсива был построен вокруг полной симуляции жизни города – с собственной экономикой, системой управления, коммуникациями и социальными процессами. Команды студентов получили роли жителей отдельных районов и развивали свои территории: зарабатывали внутреннюю валюту, выполняли задания, улучшали инфраструктуру и повышали рейтинг района. Роль городских служб и мэрии взяли на себя игротехники, следившие за процессом и задававшие участникам новые вызовы.

Насыщенная программа

Участников ожидала разнообразная образовательная и игровая программа. Студенты прошли тренинги по командообразованию, сыграли в интеллектуальную игру "Активити" и стратегическую "Шпион", посетили тематические мастер-классы и театральный вечер. Финалом стал большой квест "Выживание", где командам предстояло спасать городские службы и выполнять серию испытаний.

Практика вместо теории

Организаторы отмечают, что главная ценность интенсива – практический формат обучения. Участники не просто слушали лекции, а проживали управленческие процессы, учились принимать решения, работать в команде и брать ответственность за результат. Такой подход, по словам наставников, помогает студентам раскрыть лидерский потенциал и получить опыт, близкий к реальным ситуациям.

Почему это важно для региона

Участники и организаторы сходятся во мнении: подобные проекты формируют активное студенческое сообщество и делают систему СПО более современной.

Проект поддержала партия "Новые люди". В партии отмечают, что развитие системы среднего профобразования – один из ключевых запросов региона. Поддержка таких инициатив помогает студентам получить управленческие навыки, проявить лидерство и научиться работать в команде. По словам представителей партии, подобные образовательные форматы позволяют молодежи быстрее находить свое место в профессии и общественной жизни, а учебным заведениям – развивать культуру самоуправления.