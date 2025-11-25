"Нейропульс": в Барнауле подвели итоги молодежного форума об искусственном интеллекте

Участники мероприятия уверены, что навык работы с нейросетями в ближайшие годы станет необходимым для каждого

25 ноября 2025, 15:44, ИА Амител

Форум "Нейропульс" / Фото: партия "Новые люди" / Максим Платонов

В Барнауле завершился форум "Нейропульс: ритм нового века" – площадка, которая собрала молодых участников, начинающих специалистов и всех, кто стремится уверенно работать с технологиями искусственного интеллекта.

Мероприятие стало итогом одноименного образовательного проекта, в рамках которого почти 800 человек прошли обучение практическому использованию нейросетей – от автоматизации процессов до создания цифрового контента. Проект и форум были реализованы при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

ИИ – в трендах, образовании и новых профессиях

На форуме участники вместе с экспертами обсудили, как нейросети меняют общественные тренды, влияют на формирование взглядов и открывают новые роли на рынке труда. Особое внимание уделили вопросам регулирования технологий и этики: необходимости снижать риски культурной предвзятости, развивать отечественные решения и обеспечивать каждому доступ к современным инструментам.

Участники также познакомились с новыми алгоритмами работы ИИ, разобрали практики интеграции нейросетей в образование и попробовали силы на прикладном воркшопе по автоматизации процессов.

Поддержка технологического развития – в приоритете

Проект поддержала партия "Новые люди". Депутат Барнаульской городской Думы от "Новых людей" Никита Федюнин подчеркнул, что проект стал важной точкой роста для региона:

«Нейропульс – это своевременный и нужный проект. Сегодня ИИ внедряется в самые разные отрасли: производство контента, автоматизация, управление проектами, промышленность. Партия "Новые люди" выступает за то, чтобы доступ к технологиям был у каждого. Мы системно работаем над законодательным регулированием ИИ и созданием условий для поддержки отечественных разработчиков. В рамках проекта использованию нейросетей удалось обучить почти 800 человек. Сегодня на форуме решили, что продолжим эту работу и в следующем году».

Технологии – для людей и новых возможностей

Форум "Нейропульс" стал кульминацией большого образовательного проекта и в то же время задал направление дальнейшей работы. Его участники уверены: грамотная работа с ИИ – это навык, который в ближайшие годы станет необходимым для каждого, кто хочет быть конкурентоспособным в новом технологическом укладе.