В Барнауле пройдет интенсив для предпринимателей по стратегии развития на 2026 год
Центр "Мой бизнес" соберет владельцев компаний на деловую игру с разбором трендов и инструментов роста
26 ноября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJqJkS4
Начало декабря – время подведения деловых итогов года и обновления ориентиров. На рынках появляются новые тренды, меняется запрос клиентов, а конкуренты пробуют свежие подходы. Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей Барнаула на деловую игру-интенсив по выстраиванию стратегии и тактики на 2026 год.
Мероприятие поможет составить понятный план действий, оценить свои позиции и поработать в команде единомышленников. Эксперт программы – B2B*-предприниматель, консультант по управлению и мотивации команд (OD/C&B*), психолог и бизнес-тренер Анна Бочарова.
Кому полезен интенсив?
Участие подходит компаниям, которые:
- видят необходимость обновления процессов и методов работы;
- не хотят мириться со слабым финансовым результатом;
- нацелены на рывок и уверенный рост в 2026 году;
- ищут идеи для новых продуктов и решений;
- хотят зарядиться мотивацией и снизить уровень тревоги в команде.
Что входит в программу?
В программу включили темы, которые напрямую влияют на устойчивость бизнеса. Участники разберут:
- ключевые тенденции на рынках и в поведении клиентов в 2025-2026 годах;
- постановку целей на 2026 год по системам OKR*, MBO*, KPIs*;
- формирование продуктовой линейки: что развивать, что убирать из матрицы, какие позиции считать флагманами;
- поиск новых сегментов и направлений для продаж;
- обновление коммуникационной стратегии и формирование ценностного предложения;
- инструменты мотивации для сотрудников, развитие инициативности и творческого подхода;
- план поддержки вовлеченности команды и способы работы с информационным выгоранием.
Предпринимателей ждут групповые обсуждения, мастер-майнды, деловые игры, разбор реальных примеров и живая работа с экспертом. Все это поможет посмотреть на процессы со стороны и увидеть новые возможности для прорывного старта.
Когда и где пройдет интенсив?
Дата проведения: 8 и 9 декабря 2025 года, с 10:00 до 17:00. Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр "Мой бизнес".
Для участия нужна регистрация. Дополнительная информация доступна по телефону 8-800-222-83-22.
Меры поддержки центра "Мой бизнес" реализуют по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
*B2B ("Би-Ту-Би"); OD/C&B ("О-Ди/Си-Энд-Би"); OKR ("О-Кей-Ар"); MBO ("Эм-Би-О"); KPIs ("Кей-Пи-Айс")
Сейчас нужен такой "интенсив" по налогообложению и кредитованию нужны
владельцев компаний на деловую игру -? Всё игрушки.. с планами на целый год! Далеко идём, почему не берём ответственность за свои действия-поступки на 10-20-50 лет?
dok_СФ (10:18:10 26-11-2025) владельцев компаний на деловую игру -? Всё игрушки.. с плана... Ну если бы вы попробовали составить план продаж, закупок и т.д. для компании с оборотом хотя бы миллионов 40-50 на год. А потом постарались его реализовать в в современных условиях. Ваше мировоззрение резко изменилось бы
Гость (10:48:09 26-11-2025) Ну если бы вы попробовали составить план продаж, закупок и т... У меня с планами продаж более 20 лет нормально, только здравие государства определяет не торговля, а производство (собственное) - не в курсе?