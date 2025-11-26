В Барнауле пройдет интенсив для предпринимателей по стратегии развития на 2026 год

Центр "Мой бизнес" соберет владельцев компаний на деловую игру с разбором трендов и инструментов роста

Интенсив для предпринимателей / Фото: "Мой бизнес"

Начало декабря – время подведения деловых итогов года и обновления ориентиров. На рынках появляются новые тренды, меняется запрос клиентов, а конкуренты пробуют свежие подходы. Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей Барнаула на деловую игру-интенсив по выстраиванию стратегии и тактики на 2026 год.

Мероприятие поможет составить понятный план действий, оценить свои позиции и поработать в команде единомышленников. Эксперт программы – B2B*-предприниматель, консультант по управлению и мотивации команд (OD/C&B*), психолог и бизнес-тренер Анна Бочарова.

Кому полезен интенсив?

Участие подходит компаниям, которые:

видят необходимость обновления процессов и методов работы;

не хотят мириться со слабым финансовым результатом;

нацелены на рывок и уверенный рост в 2026 году;

ищут идеи для новых продуктов и решений;

хотят зарядиться мотивацией и снизить уровень тревоги в команде.

Что входит в программу?

В программу включили темы, которые напрямую влияют на устойчивость бизнеса. Участники разберут:

ключевые тенденции на рынках и в поведении клиентов в 2025-2026 годах;

постановку целей на 2026 год по системам OKR*, MBO*, KPIs*;

формирование продуктовой линейки: что развивать, что убирать из матрицы, какие позиции считать флагманами;

поиск новых сегментов и направлений для продаж;

обновление коммуникационной стратегии и формирование ценностного предложения;

инструменты мотивации для сотрудников, развитие инициативности и творческого подхода;

план поддержки вовлеченности команды и способы работы с информационным выгоранием.

Предпринимателей ждут групповые обсуждения, мастер-майнды, деловые игры, разбор реальных примеров и живая работа с экспертом. Все это поможет посмотреть на процессы со стороны и увидеть новые возможности для прорывного старта.

Когда и где пройдет интенсив?

Дата проведения: 8 и 9 декабря 2025 года, с 10:00 до 17:00. Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр "Мой бизнес".

Для участия нужна регистрация. Дополнительная информация доступна по телефону 8-800-222-83-22.

Меры поддержки центра "Мой бизнес" реализуют по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

*B2B ("Би-Ту-Би"); OD/C&B ("О-Ди/Си-Энд-Би"); OKR ("О-Кей-Ар"); MBO ("Эм-Би-О"); KPIs ("Кей-Пи-Айс")

НО "Алтайский Фонд МСП"

