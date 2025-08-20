В Барнауле пройдут аукционы на землю для строительства почти 2 млн кв. м жилья
Участки расположены на западе города
В октябре 2025 года ДОМ.РФ проведет аукционы по участкам на 318 га под строительство 1,94 млн кв. м жилья с инфраструктурой в западной части Барнаула. Особенность проекта в том, что будут использованы механизмы "за долю" и комплексного развития территорий (КРТ). Доля жилых и нежилых помещений, которые застройщик передаст госкомпании по окончании строительства, составляет 2%.
О территории
Участки расположены недалеко от Павловского тракта. Рядом – частные жилые дома, производственно-складские объекты и незастроенные территории. Расстояние до центра города и железнодорожного вокзала составляет 11 км, до аэропорта – около 9 км. Все участки инвесторы получат в аренду.
Об аукционах
3 октября 2025 года состоятся торги по участкам площадью 41,33 и 42,31 га. Сроки реализации проектов – 11,5 и 13,5 года. В рамках первого необходимо построить не менее 211 тыс., а второго – не менее 330 тыс. кв. м жилья. Заявки от инвесторов принимают до 29 сентября. Начальная цена права заключения договоров КРТ составляет 8,75 млн и 1,93 млн рублей соответственно.
До 6 октября заявки принимают на участие в аукционах по реализации трех лотов: 34,46, 42,65 и 38,62 га. Проекты должны быть реализованы в течение 11,5, 12,5 и 13,5 года соответственно. На этих землях должно быть возведено не менее 204 тыс., 277 тыс. и 301 тыс. кв. м. Торги по реализации данных участков пройдут 10 октября. Начальная цена права заключения договоров КРТ составляет 5,54 млн, 4,83 млн и 2,24 млн рублей соответственно.
В пятницу, 17 октября, пройдут торги в отношении лотов с площадью участков 41,86 и 28,02 га. На реализацию проектов инвесторам отводится 11,5 и 10,5 года соответственно. На первом участке можно будет построить не менее 206 тыс., а на втором – не менее 165 тыс. кв. м жилья. Прием заявок завершается 13 октября. Начальная цена права заключения договоров КРТ – 9,59 млн и 4,48 млн рублей соответственно.
Еще один лот на 48,69 га инвесторам предложат 24 октября. Участок рассчитан на строительство не менее 246 тыс. кв. м жилья за 11,5 года. Сбор заявок продлится до 20 октября включительно. Начальная цена права заключения договора КРТ установлена на уровне 9,33 млн рублей.
Помимо строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов, на участках, по условиям договоров КРТ, должны быть объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Застройку рекомендуется вести с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением "зеленого" стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ – Аукционы. Коммерческая недвижимость".АО "ДОМ.РФ"Реклама
