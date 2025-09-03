"Доктор из Германии" обманул пенсионерку на Алтае, мамой поклявшись вернуть деньги

Вначале он предложил женщине за деньги посмотреть на его лицо

В Алтайском крае знакомство в Сети обернулось для 64-летней пенсионерки из Новоалтайска потерей 10 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Еще в апреле в социальной сети познакомилась с 58-летним мужчиной. Новый знакомый сообщил ей, что он доктор из Германии, но сейчас работает в военном лагере в Палестине. Даже отправил свои фотографии, в том числе фото якобы паспорта, поэтому пенсионерка ничего не заподозрила», – рассказали в ведомстве.

Чуть позже предложил перейти на общение в мессенджер и заявил, что если женщина хочет увидеть его лицо, то пусть сама оплачивает видеосвязь.

После сообщил, что закончил работу в Палестине и теперь должен выехать оттуда, но есть проблема: нет связи в военном лагере, поэтому не может получить доступ к своим счетам.

Мошенник попросил у пенсионерки 1000 долларов, но та ответила, что такой суммы у нее нет и не стала переводить деньги.

«В июне мужчина вновь написал и снова попросил перечислить деньги. Клялся мамой, что долг вернет, и давил на жалость временными финансовыми трудностями. На этот раз потерпевшая согласилась помочь и перевела аферисту 10 тысяч рублей», – отметили в МВД.

Мошенник заявил, что этих денег не хватит. Пенсионерка обратилась в банк за кредитом на 50 тысяч рублей, но там, к счастью, ей отказали и разъяснили, что она общалась с аферистом.

