Щенок по кличке Титан стал талисманом бойцов на СВО

Щенок прибился к военным в одном из освобожденных поселков

06 сентября 2025, 22:43, ИА Амител

Щенок Титан / Фото: "КП-Новосибирск" / Народный фронт

Новосибирские бойцы из 74-й бригады спасли бездомного щенка в зоне спецоперации. Как сообщает "КП-Новосибирск", животное прибилось к бойцам в одном из освобожденных поселков, и вскоре он стал своим – щенку дали кличку Титан.

«Он скрашивает наши боевые будни. Титан – самый лучший товарищ, самый верный и надежный. Он встречает бригаду после сложных заданий», – заявил один из солдат.

При этом в расположении бригады случилось еще одно пополнение. Бойцы обнаружили коробку с пятью новорожденными котятами. Мамы-кошки рядом не было, а потом она сама вернулась – сытая, довольная и с видом хозяйки положения. Уже вскоре у бойцов прибавилось хлопот и они устроили уютный "детский сад".

В медчасти есть еще один уникальный боец – мопс Себастьян, также известный по позывному "Буханка ярости". Маленький, но очень харизматичный пес отвечает за боевой дух и "устраивание штурма" кухни.