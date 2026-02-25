В Барнауле сняли режим повышенной готовности с пивного магазина на Островского
Специалисты обследовали конструкции фундамента и надлежащим образом их укрепили
25 февраля 2026, 14:16, ИА Амител
В Барнауле отменили режим повышенной готовности, введенный ранее из-за аварийного состояния здания пивного магазина на улице Островского, 28б. Соответствующее постановление подписано в администрации Ленинского района и опубликовано на правовом портале города.
Причиной для снятия режима стало завершение необходимых работ: специалисты обследовали конструкции фундамента и надлежащим образом их укрепили. В документе подчеркивается, что "угроза жизни и здоровью" граждан устранена.
Режим повышенной готовности ввели 5 февраля после поступления сигнала в Единую диспетчерскую службу о локальном разрушении фундамента нежилого здания. Собственнику предписали ограничить доступ, установить причины вымывания грунта, усилить конструкции и провести экспертизу. Все требования были выполнены.
Этапять - надо всем быть повышенно готовым к пиву.