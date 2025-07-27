В Барнауле стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу
Турнир такого масштаба проходит впервые в истории города
27 июля 2025, 15:30, ИА Амител
В Барнауле стартовали финальные матчи этапа чемпионата России по пляжному волейболу.
27 июля с 15:00 до 19:00 в парке спорта Смертина проходят матчи за бронзу и финалы. Столица Алтайского края впервые в истории приняла турнир такого масштаба.
Напомним, за победу сражаются 19 женских и 20 мужских пар. В их числе финалисты Кубка страны: Мария Егорова и Мария Лазуренко из "Локомотива", Ольга Мотрич и Аделя Ахметова, Тарас Мыськив и Максим Сиволап из "Проснега".
Алтайский край представляют дуэты: "Бочкари" (Александра Цымбулова и Анжелика Алпатова), "Алтай" (Эльвира Щеблыкина и Виктория Аман), "Спортивная инициатива" (Валерия Зверева и Милана Ибрагимова), "Алтай-Бочкари" (Анна Попова и Милана Рагимова), "Си-Оптима" (Диана Будакова и Софья Ивкина), "СИ-Мед" (Екатерина Ивкина и Юлия Рогачевская), "Спортивная инициатива" (Владислав Никитенко и Александр Родин).
Трансляции матчей можно посмотреть на beach.volley.ru.
16:43:05 27-07-2025
Опять и снова, альтернативно-одарённые, снимают вертикально ... Хе-хе