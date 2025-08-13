В Барнауле стартовал Кубок губернатора Алтайского края по хоккею

В первом матче "Динамо-Алтай" обыграло "Торпедо" из Усть-Каменогорска со счетом 4:2

13 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края / Антон Червяков, Сергей Горелов

Кубок губернатора Алтайского края по хоккею стартовал в Барнауле. Участниками турнира традиционно стали "Динамо-Алтай" из краевой столицы и красноярский "Сокол". К ним также присоединилась команда "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спортсменов и зрителей поприветствовал глава Алтайского края Виктор Томенко.

«Уверен, игры будут захватывающими и запомнятся нам надолго. Любители хоккея в нашем Алтайском крае – это десятки тысяч человек. И профессиональные спортсмены, отстаивающие честь региона на соревнованиях, и любители, и, конечно, преданные болельщики. Большое сообщество, в которое вовлечены и дети, и взрослые», – отметил глава региона.

Первый матч турнира состоялся между командами "Динамо-Алтай" и "Торпедо" на льду "Титов-Арены". Хозяева площадки одержали победу со счетом 4:2. Ранее команды уже проводили товарищескую встречу в Барнауле. Алтайские спортсмены тогда выиграли с результатом 6:0.

13 августа в 18:00 "Торпедо" из Усть-Каменогорска встретится с красноярским "Соколом". Турнир завершится сибирским дерби: "Динамо-Алтай" сыграет с "Соколом" 14 августа в 19:00.

Отметим, что проходящий турнир – предсезонный. Он показывает готовность команд к старту Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Новый сезон для динамовцев начнется с выездного матча в Норильске 4 сентября. В Барнауле команда сыграет 19 сентября с воронежским "Бураном".