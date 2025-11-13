В Барнауле таксист присвоил забытое портмоне с крупной суммой долларов и рублей

До суда таксисту запретили куда-либо выезжать

13 ноября 2025, 12:40, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле полицейские задержали 44-летнего водителя такси, подозреваемого в хищении денег у пассажира, сообщает алтайское МВД.

Пассажир, доехав на такси до дома, расплатился и вышел. В салоне автомобиля он забыл портмоне, в котором находились банковские карты, личные документы, 100 тысяч рублей и 1200 долларов.

«Водитель такси пояснил, что потратил 100 000 рублей на личные нужды. Кошелек с картами, документами и долларами был изъят», – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Республике Алтай таксист украл 14 чугунных крышек канализационных люков и продал.