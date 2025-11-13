В Барнауле таксист присвоил забытое портмоне с крупной суммой долларов и рублей
До суда таксисту запретили куда-либо выезжать
13 ноября 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 44-летнего водителя такси, подозреваемого в хищении денег у пассажира, сообщает алтайское МВД.
Пассажир, доехав на такси до дома, расплатился и вышел. В салоне автомобиля он забыл портмоне, в котором находились банковские карты, личные документы, 100 тысяч рублей и 1200 долларов.
«Водитель такси пояснил, что потратил 100 000 рублей на личные нужды. Кошелек с картами, документами и долларами был изъят», – рассказали в ведомстве.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Республике Алтай таксист украл 14 чугунных крышек канализационных люков и продал.
13:17:19 13-11-2025
Мозгов то выкинуть портмоне и карты не хватило?
А потом такие и устраивают забастовки что мало получают.
13:24:26 13-11-2025
Идиот
13:47:15 13-11-2025
Такие таксисты в Барнауле, за что им поднимать зарплату?
14:57:06 13-11-2025
Гость (13:47:15 13-11-2025) Такие таксисты в Барнауле, за что им поднимать зарплату?... Какая зарплата? Они зарабатывают, а не получают, столько, сколько заказов отработают.
15:37:34 13-11-2025
вообще странно как такое можно доказать если нет камеры в салоне такси ? Только если сам все признал да и кошелек тут же лежит с картами. Глупый таксист какой то . Кошелек с картами выкинул бы - кто нибудь да расчитался картой - на него бы и вышли...
19:06:03 13-11-2025
Показательно, что пока никто из комментаторов не осудил жулика за воровство, а только попеняли вора за глупое поведение после. Грустная примета времени, однако.
19:46:33 13-11-2025
Гость (13:17:19 13-11-2025) Мозгов то выкинуть портмоне и карты не хватило? А потом ... Мозгов то поразмыслить, что водитель прописан на вызов у агрегатора, которому пофиг на портмоне, тебе не хватило?
09:27:20 14-11-2025
Гость (19:46:33 13-11-2025) Мозгов то поразмыслить, что водитель прописан на вызов у агр... При чём тут агрегатор ?? Ты же сам пишешь что ему пофигу на портмоне.
Если бы он всё выкинул, то доказать что забыли именно у него, невозможно. И скорее всего пассажир был не в себе, т.е. пьяный, как в адеквате можно забыть такой ценный портмоне.
09:32:56 14-11-2025
Гость (09:27:20 14-11-2025) При чём тут агрегатор ?? Ты же сам пишешь что ему пофигу на ... Потому что сдаст водилу на раз. Да и в телефоне пассажира есть данные водилы, выдыхай.