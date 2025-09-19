НОВОСТИОбщество

В Барнауле третьи сутки ищут пропавшую пенсионерку в серой кепке

О ее местонахождении ничего неизвестно с 16 сентября

19 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Источник фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

В Барнауле третий день разыскивают 64-летнюю Веру Викторовну Укранчук (Ущепкову). Она пропала 16 сентября, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По данным "ЛизаАлерт", рост женщины около 165 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения могла быть в синей ветровке и джинсах, темно-синих кроссовках и серой кепке; при себе – черная сумка.

Если вы видели Веру Викторовну или знаете, где она может находиться, позвоните на горячую линию "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. Любая деталь может помочь.

Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot

Россиянка таинственно исчезла в Бангкоке, а ее дочь отправили в детдом

Женщина пропала в ночь на 13 сентября, после того как вышла из такси
Комментарии 2

Гость

10:27:45 19-09-2025

Очередная любительница ходить в лес за грибами?

Гость

23:41:52 19-09-2025

она дезориентирована или что там?! почему тетки теряются старые?!

