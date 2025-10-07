В Барнауле убирают скамейки и урны на зимнее хранение
В апреле их вернут на улицы города
07 октября 2025, 08:31, ИА Амител
В Барнауле скамейки и урны вывозят на зимнее хранение. Их вернут на прежние места в апреле следующего года. Об этом сообщили в городской администрации.
Уборкой и инвентаризацией занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". Всего на балансе организации более 1300 лавочек, из которых планируют увезти более 400. В данный момент убрали 30 скамеек.
В администрации города напомнили, что это ежегодная вынужденная мера: осадки и противогололедные реагенты могут разрушать лавочки. Кроме того, это позволит снегоуборочной технике работать быстрее.
Однако скамейки и урны останутся там, где они больше всего востребованы: на проспекте Ленина, улицах Молодежной, Малахова, Георгия Исакова и других.
09:17:33 07-10-2025
"противогололедные реагенты могут разрушать лавочки." - так хватит лить реагенты, все пороги уже гнилые на машинах. Верните лавочки и урны, людям надо сидеть и куда-то мусор кидать. Не будет урн - весь мусор будете из сугробов доставать весной. Ещё на некультурное население жалуетесь - так а зачем урны то убираете? Оставляйте урны - будет чисто. Уберёте урны - будет грязно. Хоть кто-то в этом Озеленении адекватный есть?
10:04:59 07-10-2025
и это правильно - ведь зимой никто не сидит, а мусор сам растворяется в воздухе
10:44:32 07-10-2025
А зачем их убирать? Куда зимой мусор выкидывать? В сугроб?
10:56:37 07-10-2025
они так живописно хранятся у офиса одной крупной конторы ближе к реке. красота
12:56:05 07-10-2025
Гость (10:56:37 07-10-2025) они так живописно хранятся у офиса одной крупной конторы бли... всегда было интересно зачем их убирают и где их хранят.
на улице или под крышей хранятся?
13:03:13 07-10-2025
мне кажется такой маразм только в Брн происходит. во всяком случае, в других городах я наблюдала кучу скамеек зимой. про урны вообще промолчу.
хотелось бы спросить у этих альтернативно- мыслящих борцов со скамейками и урнами, куда присесть, например, пожилому человеку, если устал, почувствовал себя плохо или упал и что- нибудь сильно ушиб или сломал? в сугроб, видимо?
а если ребенок начерпал снега в обувь, то пусть сядет прямо на дороге, разуется, вытряхнет снег и снова обуется, да?
23:17:06 07-10-2025
Элен без ребят (13:03:13 07-10-2025) мне кажется такой маразм только в Брн происходит. во всяком ... Полностью поддерживаю Вас. Это какой-то театр абсурда, логика власти проста: нет лавочек = нет людей = не мусора вообще не работает. В городе вообще нет комфортных благоустроенных скверов, на пальцах рук можно посчитать, про убогие набережные вообще не стоит говорить. А еще можно уличное освещение вечером не включать, тогда людей вообще на улицах почти не будет, тем более на лавочках
23:12:49 07-10-2025
Власти города вместо увеличения количества мусорок убираются и так немногочисленные лавочки. Ну, это прям позорище! Даже в самых захудалых городишках все стремятся благоустроить минимальный клочок земли, а в Барнауле прям выживание населения из города.