В Барнауле убирают скамейки и урны на зимнее хранение

В апреле их вернут на улицы города

07 октября 2025, 08:31, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле скамейки и урны вывозят на зимнее хранение. Их вернут на прежние места в апреле следующего года. Об этом сообщили в городской администрации.

Уборкой и инвентаризацией занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". Всего на балансе организации более 1300 лавочек, из которых планируют увезти более 400. В данный момент убрали 30 скамеек.

В администрации города напомнили, что это ежегодная вынужденная мера: осадки и противогололедные реагенты могут разрушать лавочки. Кроме того, это позволит снегоуборочной технике работать быстрее.

Однако скамейки и урны останутся там, где они больше всего востребованы: на проспекте Ленина, улицах Молодежной, Малахова, Георгия Исакова и других.