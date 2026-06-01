Глава Барнаула поставил архитекторам задачу разработать пешеходные зоны в центре города

Речь идет о создании единого пешеходного пространства в районе площади Свободы и организации удобных маршрутов для горожан и гостей краевой столицы

01 июня 2026, 15:39, ИА Амител

В Барнауле Дом архитектора планируют отреставрировать / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялась рабочая встреча главы города Вячеслава Франка с представителями Алтайской организации Союза архитекторов России. Мероприятие прошло в Доме архитектора — здании по улице Анатолия, 106а, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Перед началом встречи глава города осмотрел экспозицию, посвященную деятельности Алтайской организации Союза архитекторов России. Генеральный директор ООО "Классика", общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг рассказал об основных направлениях работы организации.

Среди них — участие в профильных фестивалях и выставках, сотрудничество с образовательными учреждениями, формирование градостроительных инициатив. Отдельно он остановился на Доме архитектора.

По его словам, постройка начала XX века сегодня активно используется как выставочное пространство, площадка для проведения лекций и семинаров по искусству, архитектуре и дизайну, а также для обсуждения концепций развития города. Здание включено в туристические экскурсионные маршруты и знакомит гостей Барнаула с уникальными образцами деревянной архитектуры.

Вячеслав Франк отметил, что Дом архитектора органично дополняет облик исторической части краевой столицы. По итогам осмотра он поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города совместно с Союзом архитекторов проработать вопрос реставрации здания, являющегося памятником архитектуры.

Основной темой встречи стало развитие центральной части Барнаула. Участники обсудили перспективы создания единого пешеходного пространства. Вячеслав Франк призвал архитекторов активно включиться в эту работу и представить предложения по организации пешеходных маршрутов, а также по наполнению нового общественного пространства в районе площади Свободы.

Кроме того, архитекторы и представители администрации обсудили появление в городе новых памятных знаков и арт-объектов. Роман Тасюк напомнил, что в течение 2024–2025 годов в Барнауле уже были установлены памятный знак в виде часовни на площади Победы, посвященный защитникам Отечества, памятник Николаю Рериху в сквере на улице Приречной, бюст Виталия Нуйкина на проспекте Социалистическом, памятник Федору Достоевскому на пересечении проспекта Ленина с улицей Партизанской, а также арт-объект "Обь" на городской набережной.

«Появление новых памятников, арт-объектов способствует благоустройству и развитию общественных пространств, росту туристической привлекательности города, кроме того, подобные объекты несут образовательную нагрузку», — отметил глава города.

Сергей Боженко подчеркнул важность совместного обсуждения с архитектурным сообществом вопросов создания и размещения памятных знаков. Он предложил расширить пул экспертов за счет представителей других сфер и отраслей, а также отметил, что выбор места для установки объекта должен быть оправдан не только эстетически, но и с точки зрения смысловой нагрузки и топонимики.

Вячеслав Франк, говоря о продолжении работы в данном направлении, высказал пожелание, чтобы инициатива по созданию новых памятников и арт-объектов исходила не только от организаций и ведомств, но и от самих архитекторов. При этом предложения должны быть связаны с историей и культурой Барнаула, подчеркнул он.