Глава Барнаула поставил архитекторам задачу разработать пешеходные зоны в центре города
Речь идет о создании единого пешеходного пространства в районе площади Свободы и организации удобных маршрутов для горожан и гостей краевой столицы
01 июня 2026, 15:39, ИА Амител
В Барнауле состоялась рабочая встреча главы города Вячеслава Франка с представителями Алтайской организации Союза архитекторов России. Мероприятие прошло в Доме архитектора — здании по улице Анатолия, 106а, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Перед началом встречи глава города осмотрел экспозицию, посвященную деятельности Алтайской организации Союза архитекторов России. Генеральный директор ООО "Классика", общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг рассказал об основных направлениях работы организации.
Среди них — участие в профильных фестивалях и выставках, сотрудничество с образовательными учреждениями, формирование градостроительных инициатив. Отдельно он остановился на Доме архитектора.
По его словам, постройка начала XX века сегодня активно используется как выставочное пространство, площадка для проведения лекций и семинаров по искусству, архитектуре и дизайну, а также для обсуждения концепций развития города. Здание включено в туристические экскурсионные маршруты и знакомит гостей Барнаула с уникальными образцами деревянной архитектуры.
Вячеслав Франк отметил, что Дом архитектора органично дополняет облик исторической части краевой столицы. По итогам осмотра он поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города совместно с Союзом архитекторов проработать вопрос реставрации здания, являющегося памятником архитектуры.
Основной темой встречи стало развитие центральной части Барнаула. Участники обсудили перспективы создания единого пешеходного пространства. Вячеслав Франк призвал архитекторов активно включиться в эту работу и представить предложения по организации пешеходных маршрутов, а также по наполнению нового общественного пространства в районе площади Свободы.
Кроме того, архитекторы и представители администрации обсудили появление в городе новых памятных знаков и арт-объектов. Роман Тасюк напомнил, что в течение 2024–2025 годов в Барнауле уже были установлены памятный знак в виде часовни на площади Победы, посвященный защитникам Отечества, памятник Николаю Рериху в сквере на улице Приречной, бюст Виталия Нуйкина на проспекте Социалистическом, памятник Федору Достоевскому на пересечении проспекта Ленина с улицей Партизанской, а также арт-объект "Обь" на городской набережной.
«Появление новых памятников, арт-объектов способствует благоустройству и развитию общественных пространств, росту туристической привлекательности города, кроме того, подобные объекты несут образовательную нагрузку», — отметил глава города.
Сергей Боженко подчеркнул важность совместного обсуждения с архитектурным сообществом вопросов создания и размещения памятных знаков. Он предложил расширить пул экспертов за счет представителей других сфер и отраслей, а также отметил, что выбор места для установки объекта должен быть оправдан не только эстетически, но и с точки зрения смысловой нагрузки и топонимики.
Вячеслав Франк, говоря о продолжении работы в данном направлении, высказал пожелание, чтобы инициатива по созданию новых памятников и арт-объектов исходила не только от организаций и ведомств, но и от самих архитекторов. При этом предложения должны быть связаны с историей и культурой Барнаула, подчеркнул он.
15:48:50 01-06-2026
Эта ваша плитка вконец уже задолбала, делайте асфальт! И на колясках ровно, и на роликах, и на скейтах! Хватит уже этой плитки повсюду!
19:25:09 01-06-2026
Название статьи никак не соответствует ее содержанию, как и высказанные архитекторами градостроительного совета мысли. Очень похоже на очередную пиар компанию перед выборами. Я уже более 5 лет непрерывно обращаюсь в администрации с самыми разными вариантами создания новой пешеходной зоне в старом центре Барнаула. Те самые члены градсовета, к которым обращается мэр являются ядовит противниками этого. Результат поручения очевиден заранее. Посмотрите материалы по теме новой пешеходной зоны в яВК сообществах 'Проект Решка Соборная, Барнаул' и 'Комфорт центра Барнаула' и ответы из администрации все станет очевидным. Визуализация моих предложений там же. Администрация уже не менее десятилетия говорит об улице Льва Толстого, а воз и ныне там, потому что элементарные принципы организации общественных пространств никто в администрации учитывать не желает. Они там не интересны никому Почему я так считаю, почитайте, пожалуйста.Я встречался со многими по вопросу пешеходных зон, в том числе и с высказавшимися на этом заседании, и хорошо убедился в этом.
19:43:29 01-06-2026
Евгений Иванов (19:25:09 01-06-2026) Название статьи никак не соответствует ее содержанию, как и ... ну ежели Вы даже тут здраво свои мысли изложить не можете..
22:49:02 01-06-2026
А можно вместо новых архитектурных памятников и пешеходных зон сделать так, чтобы на головы пешеходов не сыпались остатки старых архитектурных памятников? Хотелось бы ходить по Ленинскому без мысли, что эта сторона улицы может быть опасна как во время артобстрела
08:03:41 02-06-2026
Взять лопату и разработать 🤣