В Барнауле пропала 15-летняя девушка в белой кофте
Ее местонахождение неизвестно уже шесть дней
02 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявили о поисках 15-летней Елизаветы Боровиковой, пропавшей в Барнауле 27 августа.
Подростка ростом около 160 см, нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами ищут в городе и на прилегающих территориях.
В день исчезновения девушка была одета в белую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки, при себе имела белую сумку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Елизаветы, просят незамедлительно сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Поисковые работы продолжаются, волонтеры проверяют возможные места нахождения подростка.
