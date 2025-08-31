Близкие пропавшего в Алтайском крае 20-летнего парня ищут записи с видеорегистраторов
Молодой человек исчез 23 августа с 13:00 до 14:00 на трассе возле села Токарево
31 августа 2025, 16:45, ИА Амител
Друзья и родственники пропавшего Даниила Кузнецова ищут очевидцев или записи с видеорегистраторов.
Даниил Кузнецов пропал 23 августа с 13:00 до 14:00 по координатам 53.438232, 83.947943. Это участок дороги перед подъемом к селу Токарево Первомайского района.
«Справа от этого места идет бетонный забор, раньше там была воинская часть! Это направление Барнаул – Новосибирск, но может быть и обратно тоже может просматриваться. Пожалуйста, помогите этому видео распространиться по Сети. Делайте максимальный репост», – говорится в сообщении.
Контакт для связи: 8-963-521-27-35.
Напомним, что поиски молодого человека продолжаются уже несколько дней. Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.
По одной из версий, Кузнецов возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле, но попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде. Свой телефон он случайно оставил в авто.
17:39:26 31-08-2025
И коллега позволил ему в нетрезвом виде выйти . А как то уговорить не мог...что за люди...
20:01:24 31-08-2025
Коллегу колоть нада.
22:42:34 31-08-2025
Сегодня по заринской трассе я видела кто-то ехал на велосипеде вдоль трассы
В дождь!
Понятно, что это может быть кто угодно, но эту сторону тоже стоит посмотреть
Там много дач
22:48:01 31-08-2025
коллега в курсях! брать и колоть- последним видел он, телефон тоже у него, ежу понятно что он в теме....
00:51:42 01-09-2025
на коллегу в суд за "оставление в опасности", это ж статья!! ночью 6 градусов, отравление алкоголем, лег поспать и не проснулся, с собаками нужно искать!!!! какое видеорегистратор! что рн даст-то...? время только потеряли.
13:11:21 01-09-2025
Не хотел домой возвращаться пьяным... А он точно до дома не дошёл? Не могло произойти что-то уже дома? Не первый раз родственники после убийства ищут.