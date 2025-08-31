Близкие пропавшего в Алтайском крае 20-летнего парня ищут записи с видеорегистраторов

Молодой человек исчез 23 августа с 13:00 до 14:00 на трассе возле села Токарево

31 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Друзья и родственники пропавшего Даниила Кузнецова ищут очевидцев или записи с видеорегистраторов.

Даниил Кузнецов пропал 23 августа с 13:00 до 14:00 по координатам 53.438232, 83.947943. Это участок дороги перед подъемом к селу Токарево Первомайского района.

«Справа от этого места идет бетонный забор, раньше там была воинская часть! Это направление Барнаул – Новосибирск, но может быть и обратно тоже может просматриваться. Пожалуйста, помогите этому видео распространиться по Сети. Делайте максимальный репост», – говорится в сообщении.

Контакт для связи: 8-963-521-27-35.

Напомним, что поиски молодого человека продолжаются уже несколько дней. Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.

По одной из версий, Кузнецов возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле, но попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде. Свой телефон он случайно оставил в авто.