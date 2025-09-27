Аварийную барнаульскую двухэтажку по улице Ярных расселят в срочном порядке

Здание, где частично обрушился потолок, снесут

27 сентября 2025, 13:03, ИА Амител

Аварийный дом по улице Ярных / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Барнаульскую двухэтажку по улице Ярных, 40, где частично обрушился потолок, расселят в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Напомним, инцидент произошел в краевой столице 25 сентября. В двухэтажном доме с восемью коммунальными квартирами частично обрушилось потолочное перекрытие. Пострадавших нет.

Известно, что здание построили в 1944 году. В феврале 2017 года его признали аварийным. Восемь из 14 жилых помещений уже расселили. Сейчас в границах дома действует режим повышенной готовности.

«В ходе осмотра выявлено, что здание ввиду аварийного состояния перекрытий не пригодно для дальнейшей эксплуатации, существует угроза внезапного обрушения перекрытий и причинения вреда жизни и здоровью граждан. Необходимо ограничить доступ и нахождение людей в помещениях многоквартирного дома, выполнить демонтаж аварийного здания», – рассказал глава администрации Железнодорожного района Андрей Данькин.

Пункт временного размещения для жителей двухэтажки организовали в спортивной школе № 6. Выносить из аварийного здания личные вещи они будут в сопровождении спасателей.

Как уточнили в администрации города, жилой дом снесут. Проектно-сметная документация уже готова, для выполнения работ нужно найти подрядчика.