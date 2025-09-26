Частичное обрушение потолка произошло в барнаульской двухэтажке на Ярных. Подробности ЧП

Дом признан аварийным

26 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Потолок

В Барнауле 25 сентября произошло обрушение потолочного перекрытия в двухэтажном доме по адресу переулок Ярных, 40. Об этом сообщили в администрации города.

По информации ведомства, в доме расположено восемь коммунальных квартир, в которых насчитывается 14 жилых помещений. На данный момент восемь из них расселены. В результате происшествия никто не пострадал.

Дом 1944 года постройки находится в управлении ООО УК "МКР Новосиликатный". Распоряжением администрации города еще в феврале 2017 года здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

После ЧП на место прибыли представители городского комитета ЖКХ, администрации Железнодорожного района и специализированной организации ООО "Спецсервис". По предварительным данным, существует угроза дальнейшего обрушения конструкций.

С жителями провели встречу и рекомендовали покинуть помещения. Большинство из них намерены временно разместиться у родственников.

В администрации Железнодорожного района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где рассматривается вопрос о введении режима повышенной готовности. Ситуация находится на особом контроле городских властей.

