В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов

Маршруты перестроили из-за неполадок на электросетях

04 августа 2025, 07:04, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно изменили схемы движения троллейбусов и трамваев. Такие меры связаны с отсутствием электроэнергии на участке проспект Ленина – улица Кулагина. Об этом сообщили в администрации города.

Движение троллейбусных маршрутов перестроили так:

№ 1: Стадион – ул. Георгиева – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Ленина – Дом быта, обратно так же;

№ 6: ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Матросова – пр. Ленина – Дом быта, обратно так же;

№ 7: ул. Взлетная – ул. Балтийская – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – Бом быта, обратно так же.

Для трамваев объезд организовали по следующим маршрутам:

№ 3: Пивзавод – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – мкр-н Поток, обратно так же;

№ 4: Депо № 1 – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы, обратно так же.

Ранее ограничения вводились для трамвайных маршрутов № 1 и № 7. Сейчас их движение восстановлено в прежнем режиме.

Неполадки устраняют специалисты МУП "Горэлектротранс".