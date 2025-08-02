НОВОСТИОбщество

В Барнауле за 700 тысяч рублей продают нефритовый бар-яйцо величиной с человеческий рост

По словам продавца, его изготовили мастера города Златоуст

02 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу бар в виде яйца, изготовленный из нефрита по мотивам знаменитого ювелира Карла Фаберже. Изделие предлагают купить за 700 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте "Авито".

Высота бара равна 170 сантиметрам. Его диаметр составляет 80-100 сантиметров, а вес - 129 килограммов. Со слов продавца, его изготовили мастера из города Златоуст.

Конструкция состоит из двух частей. Ее поверхность украшена растительным орнаментом с позолотой и никелем. Внутри бара также есть подсветка.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:21:17 02-08-2025

А чего продаёт? Танцевать мешает?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:49 02-08-2025

Как вылезет оттуда певичка и запоет: "Кукарекууу, кукарекууу!" И не отделаешься потом!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:54:58 02-08-2025

А "мастеров из Златоуста" звали, случаем, не Фан, Вэй и Сюин?
🤣
Да ладно, шучу. Цыганам зайдёт.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

01:14:12 03-08-2025

Кхм... (10:54:58 02-08-2025) А "мастеров из Златоуста" звали, случаем, не Фан, Вэй и Сюин... Для цыган позолоты маловато и каменьев нет совсем, пожадничали Ли Си Цыны

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:17:30 03-08-2025

гость (01:14:12 03-08-2025) Для цыган позолоты маловато и каменьев нет совсем, пожаднича... нормально, внутрь насыпят, если не хватит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:15:26 03-08-2025

видела документалку про цыганские захоронения, где в могилу вместе с покойным, отправлялись его авто, мебель и разные предметы роскоши, так вот это туда. можно даже без цыгана рядом, а просто закопать, как ядерные отходы.

  -1 Нравится
Ответить
