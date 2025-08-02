В Барнауле за 700 тысяч рублей продают нефритовый бар-яйцо величиной с человеческий рост
По словам продавца, его изготовили мастера города Златоуст
02 августа 2025, 08:00, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу бар в виде яйца, изготовленный из нефрита по мотивам знаменитого ювелира Карла Фаберже. Изделие предлагают купить за 700 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте "Авито".
Высота бара равна 170 сантиметрам. Его диаметр составляет 80-100 сантиметров, а вес - 129 килограммов. Со слов продавца, его изготовили мастера из города Златоуст.
Конструкция состоит из двух частей. Ее поверхность украшена растительным орнаментом с позолотой и никелем. Внутри бара также есть подсветка.
09:21:17 02-08-2025
А чего продаёт? Танцевать мешает?
10:47:49 02-08-2025
Как вылезет оттуда певичка и запоет: "Кукарекууу, кукарекууу!" И не отделаешься потом!
10:54:58 02-08-2025
А "мастеров из Златоуста" звали, случаем, не Фан, Вэй и Сюин?
🤣
Да ладно, шучу. Цыганам зайдёт.
01:14:12 03-08-2025
Кхм... (10:54:58 02-08-2025) А "мастеров из Златоуста" звали, случаем, не Фан, Вэй и Сюин... Для цыган позолоты маловато и каменьев нет совсем, пожадничали Ли Си Цыны
09:17:30 03-08-2025
гость (01:14:12 03-08-2025) Для цыган позолоты маловато и каменьев нет совсем, пожаднича... нормально, внутрь насыпят, если не хватит.
09:15:26 03-08-2025
видела документалку про цыганские захоронения, где в могилу вместе с покойным, отправлялись его авто, мебель и разные предметы роскоши, так вот это туда. можно даже без цыгана рядом, а просто закопать, как ядерные отходы.