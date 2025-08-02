В Барнауле за 700 тысяч рублей продают нефритовый бар-яйцо величиной с человеческий рост

По словам продавца, его изготовили мастера города Златоуст

02 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу бар в виде яйца, изготовленный из нефрита по мотивам знаменитого ювелира Карла Фаберже. Изделие предлагают купить за 700 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте "Авито".

Высота бара равна 170 сантиметрам. Его диаметр составляет 80-100 сантиметров, а вес - 129 килограммов. Со слов продавца, его изготовили мастера из города Златоуст.

Конструкция состоит из двух частей. Ее поверхность украшена растительным орнаментом с позолотой и никелем. Внутри бара также есть подсветка.