В Барнауле женщины более ответственно подходят к уплате налогов, чем мужчины

03 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

В Барнауле 60% опрошенных женщин более ответственно подходят к вопросам уплаты налогов, чем мужчины, среди которых только 50% выступают за прозрачные налоговые отношения с государством, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Большинство экономически активного населения в Барнауле (86%) считает для себя важным статус добросовестного налогоплательщика, причем каждый второй (55%) отвечает на этот вопрос категоричным "да". Скорее не важен такой статус 11% опрошенных, однозначно не важен еще 3%», – говорится в исследовании.

Респонденты старше 45 лет чаще молодых отмечают, что для них важен статус добросовестного налогоплательщика.

Более ответственно подходят к уплате налогов и те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, и те, чей доход выше 100 тысяч (58 и 59% соответственно). Среди зарабатывающих 50–100 тысяч таких 48%.

Опрос проведен с 29 августа по 1 сентября 2025 года среди представителей экономически активного населения из города Барнаула.