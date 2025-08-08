Большинство барнаульцев не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве
Пройти собеседование с искусственным интеллектом "однозначно готовы" только 16% опрошенных
08 августа 2025, 17:20, ИА Амител
В Барнауле лишь 4% жителей считают возможным полностью доверить искусственному интеллекту собеседования с кандидатами на вакансии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«44% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 42% категорически против них», – говорится в исследовании.
Пройти собеседование с ИИ "однозначно готовы" 16% опрошенных, "скорее готовы" еще 24%. Абсолютно негативно настроены 25%, скорее против – 35%.
Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях.
«Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека», – выяснили социологи.
Опрос проведен с 1 по 6 августа 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
05:01:49 09-08-2025
так и увольнять тоже будет машина? дотаточно того,"собеседование" проводит кадровичка,понятия не имеющая о профессиональной деятельности,а не непосредственный руководитель.
07:46:06 10-08-2025
Ладно кадровичка, еще куда ни шло. А когда проводит неопределенного рода занятий существо с надутыми губами и пустыми, как у рыбы глазами? Понятно, конечно, для каких целей эти простигосподи содержатся, но не им же решать, кого брать на работу, а кого нет.