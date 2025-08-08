Большинство барнаульцев не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве

Пройти собеседование с искусственным интеллектом "однозначно готовы" только 16% опрошенных

08 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Собеседование с роботом / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле лишь 4% жителей считают возможным полностью доверить искусственному интеллекту собеседования с кандидатами на вакансии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«44% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 42% категорически против них», – говорится в исследовании.

Пройти собеседование с ИИ "однозначно готовы" 16% опрошенных, "скорее готовы" еще 24%. Абсолютно негативно настроены 25%, скорее против – 35%.

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях.

«Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека», – выяснили социологи.

Опрос проведен с 1 по 6 августа 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.