Большинство барнаульцев не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве

Пройти собеседование с искусственным интеллектом "однозначно готовы" только 16% опрошенных

08 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Собеседование с роботом / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Барнауле лишь 4% жителей считают возможным полностью доверить искусственному интеллекту собеседования с кандидатами на вакансии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«44% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 42% категорически против них», – говорится в исследовании.

Пройти собеседование с ИИ "однозначно готовы" 16% опрошенных, "скорее готовы" еще 24%. Абсолютно негативно настроены 25%, скорее против – 35%.

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях.

«Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека», – выяснили социологи.

Опрос проведен с 1 по 6 августа 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Комментарии 2

Гость

05:01:49 09-08-2025

так и увольнять тоже будет машина? дотаточно того,"собеседование" проводит кадровичка,понятия не имеющая о профессиональной деятельности,а не непосредственный руководитель.

Гость

07:46:06 10-08-2025

Ладно кадровичка, еще куда ни шло. А когда проводит неопределенного рода занятий существо с надутыми губами и пустыми, как у рыбы глазами? Понятно, конечно, для каких целей эти простигосподи содержатся, но не им же решать, кого брать на работу, а кого нет.

