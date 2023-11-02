В барнаульском микрорайоне Благодатное планируют возвести спортплощадку
Часть затрат возьмут на себя местные жители
02 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В барнаульском микрорайоне Благодатное в 2024 году планируют обустроить спортивную площадку по улице Каменной в рамках проекта поддержки местных инициатив.
Как сообщили в мэрии, за этот объект большинство жителей проголосовали в ходе предварительного анкетирования.
Стоимость обустройства площадки составит больше 2 млн рублей, 15% из этой суммы – около 300 тысяч – вложат жители. В случае прохождения проектом конкурсного отбора будет обеспечено софинансирование из краевого и городского бюджетов, а также юрлицами.
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