Леонард и Дэя. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне
12 августа 2025, 15:00, ИА Амител
В июле 2025 года в отделах ЗАГС по Алтайскому краю больше всего зарегистрировали мальчиков с именами Александр, Артем и Михаил. Девочек же чаще называли София, Ева и Варвара. Об этом сообщили в региональном Управлении юстиции.
Кроме популярных имен, родители выбирали необычные и редкие варианты. Так, в регионе появились на свет Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.
А в июне самыми редкими именами для мальчиков были Вильям, Люциан и Стефан. Для девочек – Лайма, Мариэлла и Энелия.
Напомним, в Тальменском районе на свет появился мальчик с богатырским именем Добрыня Никитич. Родители малыша, Таисия и Никита Родионовы, выбрали имя для сына вместе. С пополнением семейную пару лично поздравила начальник сектора ЗАГС Наталья Власова.
они чего курят ? так обозвать ребенка .
17:30:58 12-08-2025
серый (15:09:12 12-08-2025) они чего курят ? так обозвать ребенка . ...
Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне могут называть детей более привычными им именами. И сами имена действительно красивые. Все лучше чем назвать девочку Россия-Святоссия-Святороссия, а мальчика Природой.
17:43:35 12-08-2025
Гость (17:30:58 12-08-2025) Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне ... Святоросс Природович, не могу с вами не согласиться!
17:46:45 12-08-2025
Гость (17:30:58 12-08-2025) Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне ... Ну и скажите, какой национальности Леонард? Таджик, может быть казах, или белорус? Наверное, чистокровный шотландец, да? А Дэя? Это для какой национальности традиционное имя?
17:51:37 12-08-2025
Гость (17:46:45 12-08-2025) Ну и скажите, какой национальности Леонард? Таджик, может бы... Леонард это обрусевший итальянец! Уж в этом надо разбираться. Леонардо да Винчи, Леонардо ди Каприо. Это на чибульмекском. А по русски Леонард!
16:56:29 12-08-2025
