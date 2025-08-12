Леонард и Дэя. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне

12 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В июле 2025 года в отделах ЗАГС по Алтайскому краю больше всего зарегистрировали мальчиков с именами Александр, Артем и Михаил. Девочек же чаще называли София, Ева и Варвара. Об этом сообщили в региональном Управлении юстиции.

Кроме популярных имен, родители выбирали необычные и редкие варианты. Так, в регионе появились на свет Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.

А в июне самыми редкими именами для мальчиков были Вильям, Люциан и Стефан. Для девочек – Лайма, Мариэлла и Энелия.

Напомним, в Тальменском районе на свет появился мальчик с богатырским именем Добрыня Никитич. Родители малыша, Таисия и Никита Родионовы, выбрали имя для сына вместе. С пополнением семейную пару лично поздравила начальник сектора ЗАГС Наталья Власова.