Леонард и Дэя. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне

12 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В июле 2025 года в отделах ЗАГС по Алтайскому краю больше всего зарегистрировали мальчиков с именами Александр, Артем и Михаил. Девочек же чаще называли София, Ева и Варвара. Об этом сообщили в региональном Управлении юстиции.

Кроме популярных имен, родители выбирали необычные и редкие варианты. Так, в регионе появились на свет Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.

А в июне самыми редкими именами для мальчиков были Вильям, Люциан и Стефан. Для девочек – Лайма, Мариэлла и Энелия.

Напомним, в Тальменском районе на свет появился мальчик с богатырским именем Добрыня Никитич. Родители малыша, Таисия и Никита Родионовы, выбрали имя для сына вместе. С пополнением семейную пару лично поздравила начальник сектора ЗАГС Наталья Власова.

Никита и Таисия Родионовы с сыном Добрыней / Фото: Управление юстиции Алтайского края

Добрыня Никитич родился в семье из Алтайского края

Мальчика с богатырским именем зарегистрировали в Тальменском районе
Комментарии 6

Avatar Picture
серый

15:09:12 12-08-2025

они чего курят ? так обозвать ребенка .

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:58 12-08-2025

серый (15:09:12 12-08-2025) они чего курят ? так обозвать ребенка . ...
Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне могут называть детей более привычными им именами. И сами имена действительно красивые. Все лучше чем назвать девочку Россия-Святоссия-Святороссия, а мальчика Природой.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:35 12-08-2025

Гость (17:30:58 12-08-2025) Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне ... Святоросс Природович, не могу с вами не согласиться!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:45 12-08-2025

Гость (17:30:58 12-08-2025) Сам дурак, в АК живет множество национальностей, вполне ... Ну и скажите, какой национальности Леонард? Таджик, может быть казах, или белорус? Наверное, чистокровный шотландец, да? А Дэя? Это для какой национальности традиционное имя?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:37 12-08-2025

Гость (17:46:45 12-08-2025) Ну и скажите, какой национальности Леонард? Таджик, может бы... Леонард это обрусевший итальянец! Уж в этом надо разбираться. Леонардо да Винчи, Леонардо ди Каприо. Это на чибульмекском. А по русски Леонард!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:29 12-08-2025

Коэн и Жестырнак

  3 Нравится
Ответить
