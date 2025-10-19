В Белоярске требуют срочного ремонта аварийных электрощитов, опасных для детей

Помимо этого, жители страдают от частых отключений электроэнергии, которые иногда длятся целые сутки

19 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Аварийный электрощиток / Фото: кадр из видео "Народный фронт"

В Белоярске сложилась чрезвычайная ситуация с энергоснабжением, создающая прямую угрозу жизни детей. Местные жители сообщают о разбитых уличных электрощитках, которые находятся в аварийном состоянии, сообщает "Народный фронт".

По словам очевидцев, ребенок, проходя мимо такого щитка, может не только случайно обесточить дома, но и получить смертельный удар током. Помимо этой опасности, жители Белоярска и соседнего Токарево страдают от частых отключений электроэнергии, которые иногда длятся целые сутки без предварительного уведомления.

«У многих техника не выдерживает скачков напряжения и ломается. А впереди зима – сотни человек рискуют остаться без котлов», – пишет "Народный фронт".

Несмотря на неоднократные обращения жителей в энергосбытовую компанию и местную администрацию, проблема до сих пор не решается. В связи с этим "Народный фронт" взял ситуацию на контроль и направил официальные обращения в энергетическую компанию и администрацию Новоалтайска с требованием провести полную проверку энергосетей.