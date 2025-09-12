В Бийске открыли мастерскую, где молодежь сможет воплощать инициативы на благо общества

Студенты и школьники Алтая будут решать социальные задачи в рамках федерального проекта

12 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Команда Бийского филиала им. В.М. Шукшина / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ) стал единственным вузом края, вошедшим в программу "Обучение служением". В ней участвует команда Бийского филиала им. В.М. Шукшина. Федеральный проект направлен на воспитание патриотизма, уважения к традициям и готовности работать на благо общества. Его участники – студенты и школьники – реализуют инициативы, которые помогают решать реальные социальные задачи.

Инструмент воспитания лидеров

«Мы уверены, что проект станет мощным инструментом воспитания будущих лидеров, готовых нести ответственность за судьбу своей страны и вносить вклад в ее развитие. Мы гордимся тем, что именно наш вуз стал площадкой для запуска этого значимого проекта», – сказала ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

Директор филиала Татьяна Гаврутенко напомнила, что за год работы студенческие инициативы поддержали школы города. Совместно с наставниками университета школьные команды Бийска и района реализовали 14 социальных задач.

Масштаб федеральной программы

Сегодня в программе участвуют около 600 вузов по всей стране, отметил директор Центра методического сопровождения проекта профессор Владимир Никольский. По его словам, это доказывает высокий интерес к проекту со стороны студентов и преподавателей.

Завершилось мероприятие открытием проектной мастерской. Координатор направления Александра Бессонова рассказала о результатах работы и планах на будущее.