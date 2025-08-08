Тяжелые ожоги получил семилетний мальчик при пожаре в Бийске

Возможная причина – короткое замыкание

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 8 августа в Бийске произошел масштабный пожар, в результате которого серьезно пострадал семилетний ребенок, сообщается в Telegram-канале скорой помощи.

Возгорание произошло в частном секторе в переулке Ткацком, где огонь одновременно охватил два жилых дома и хозяйственные постройки.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки в кровле одного из зданий. Пожарные оперативно прибыли на место, но к этому моменту пламя уже полностью охватило крыши строений. Для ликвидации возгорания потребовались усилия 20 пожарных и шести единиц спецтехники.

В результате инцидента пострадал семилетний мальчик, который получил обширные термические ожоги и сопутствующие травмы. Ребенка экстренно доставили в детскую городскую больницу Бийска.

«Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь и решают вопрос о переводе пациента в краевую больницу», – сообщил главный врач бийской станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние дома, однако площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил монтажа электропроводки.

На месте происшествия продолжают работать следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

