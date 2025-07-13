В Бийске захоронили путешественника, умершего в Индонезии полгода назад
Подруга, которая занималась организацией похорон, призналась, что чувствует себя опустошенной
13 июля 2025, 10:50, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Бийске прошли похороны Анатолия Ломакина, умершего в Индонезии. Как сообщает "Бийский рабочий", прощание состоялось в субботу, 12 июля, – на нем присутствовали около 30 человек.
Также путешественник оставил завещание. Но что в нем, узнают лишь вписанные в документ лица. Подруга, которая занималась организацией похорон, призналась, что чувствует себя опустошенной.
Напомним, тело Ломакина с января находилось в индонезийском морге. Изначально мужчину планировали захоронить там из-за нехватки средств на кремацию, однако позднее ее все-таки удалось добиться. Прах перенаправили в Бийск.
вот такие должны быть друзья , как эта девушка., которая даже после смерти друга сделала для него все возможное.