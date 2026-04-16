В центре Барнаула 17 апреля временно не будут работать несколько светофоров

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках

16 апреля 2026, 18:08, ИА Амител

Новый светофор / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В Барнауле утром 17 апреля временно отключат светофоры в центре города из-за плановых работ на сетях, сообщили в городской администрации.

С 09:00 до 12:00 не будут работать светофоры на проспекте Комсомольском — на перекрестках с улицами Чкалова, Кирова и Димитрова.

Кроме того, с 09:00 до 14:00 отключение затронет пересечение улиц Матросова и Меланжевой.

Власти просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными на этих участках, ориентироваться на дорожные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения.