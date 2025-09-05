В центре Барнаула частично ограничат движение из-за реконструкции коллектора

Речь идет о канализационной сети на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной

05 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 8 сентября 2025 года в Барнауле стартует реконструкция канализационного коллектора на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Работы планируют завершить до 28 сентября.

«Подрядная организация водоканала "СК Навигатор" заменит 240 метров старых керамических труб на полиэтиленовые. При этом диаметр коллектора увеличится с 200 до 315 мм. Также на реконструируемой канализационной сети появится пять новых железобетонных колодцев», – сообщил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

И отметил, что ремонт не повлияет на подачу воды и водоотведение для потребителей.

На время реконструкции движение транспорта частично ограничат:

по крайней правой полосе четной стороны проспекта Красноармейского (от дома № 98 до дома № 104);

на перекрестке улицы Молодежной и проспекта Красноармейского.

В компании пояснили, что необходимость реконструкции связана со стопроцентным износом сети, построенной еще в 60-е годы. Со временем материалы коллектора разрушаются под воздействием агрессивной среды, а постоянная нагрузка может привести к утечкам, засорам и обрушениям. Своевременная модернизация позволит увеличить пропускную способность сети и обеспечить надежную работу на годы вперед.

Участки проведения работ / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

