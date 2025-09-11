В центре Барнаула произошел пожар в многоквартирном доме

Погибших и пострадавших нет

11 сентября 2025, 18:15, ИА Амител

Место возгорания на Партизанской / Фото: amic.ru

В Барнауле по адресу ул. Партизанская, 126, в районе торгового центра "Гулливер", произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание началось с балконов на пятом и шестом этажах, его площадь составила 15 квадратных метров. По сообщению МЧС, очевидцы услышали хлопок, после чего произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать огонь. В ходе происшествия были спасены пять человек, включая одного ребенка, и эвакуированы двенадцать взрослых. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали три автоцистерны, одна автолестница и четырнадцать сотрудников МЧС, включая три звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.