НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула произошел пожар в многоквартирном доме

Погибших и пострадавших нет

11 сентября 2025, 18:15, ИА Амител

Место возгорания на Партизанской / Фото: amic.ru
Место возгорания на Партизанской / Фото: amic.ru

В Барнауле по адресу ул. Партизанская, 126, в районе торгового центра "Гулливер", произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание началось с балконов на пятом и шестом этажах, его площадь составила 15 квадратных метров. По сообщению МЧС, очевидцы услышали хлопок, после чего произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать огонь. В ходе происшествия были спасены пять человек, включая одного ребенка, и эвакуированы двенадцать взрослых. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали три автоцистерны, одна автолестница и четырнадцать сотрудников МЧС, включая три звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:14:44 12-09-2025

вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка.....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:31 12-09-2025

Гость (08:14:44 12-09-2025) вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка...... а при чём тут электроплиты, если очевидцы слышали хлопок?

Бабки страдающие маразмом + алкаши и газ - вот что опасно реально.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:36:02 12-09-2025

Гость (08:14:44 12-09-2025) вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка...... плиты стояли на балконах?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:48:35 12-09-2025

зато залили все жижей и вонью до 1 этажа. капец

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров