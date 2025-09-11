В центре Барнаула произошел пожар в многоквартирном доме
Погибших и пострадавших нет
11 сентября 2025, 18:15, ИА Амител
В Барнауле по адресу ул. Партизанская, 126, в районе торгового центра "Гулливер", произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание началось с балконов на пятом и шестом этажах, его площадь составила 15 квадратных метров. По сообщению МЧС, очевидцы услышали хлопок, после чего произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать огонь. В ходе происшествия были спасены пять человек, включая одного ребенка, и эвакуированы двенадцать взрослых. Погибших и пострадавших нет.
На месте работали три автоцистерны, одна автолестница и четырнадцать сотрудников МЧС, включая три звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.
08:14:44 12-09-2025
вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка.....
13:10:31 12-09-2025
Гость (08:14:44 12-09-2025) вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка...... а при чём тут электроплиты, если очевидцы слышали хлопок?
Бабки страдающие маразмом + алкаши и газ - вот что опасно реально.
21:36:02 12-09-2025
Гость (08:14:44 12-09-2025) вот они ваши электроплиты, вот она ваша пахнущая проводка...... плиты стояли на балконах?
23:48:35 12-09-2025
зато залили все жижей и вонью до 1 этажа. капец