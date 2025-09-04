В ФСБ предупредили об угрозе вербовки жителей Алтая в интересах недружественных стран
С начала года в регионе пресекли четыре теракта и несколько десятков сетевых угроз
04 сентября 2025, 19:22, ИА Амител
Четыре террористические акции и несколько десятков сетевых угроз пресекли в Алтайском крае с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, предупредив об угрозах, связанных с вовлечением в противоправную деятельность в интересах разведок недружественных стран.
Отмечается, что вовлечение в противоправную деятельность часто начинается с мошеннических действий, после которых людям предлагают выполнить задание для возвращения средств или "подработки". Им предлагают сфотографировать объекты, разместить некие устройства рядом с узлами связи и ретрансляторами, а также доставить "посылку", содержащую взрывные устройства.
«Сегодня противник использует широкий спектр методов влияния на наших сограждан – от дискредитации и финансовой мотивировки до использования вслепую. Часто вербовка происходит через коммуникации в мессенджерах и приватных сервисах под видом подработки", – сообщают в ведомстве.
Правоохранители призывают граждан избегать вовлечения в противоправную деятельность и сообщать о попытках вербовки. Если у вас есть информация об угрозах или вас завербовали – следует сообщать в правоохранительные органы.
19:45:35 04-09-2025
интересно, а через какие средства связи вербовать будут ?
А то у нас только сотовая связь осталась...
20:43:00 04-09-2025
Шинник (19:45:35 04-09-2025) интересно, а через какие средства связи вербовать будут ?
08:42:40 05-09-2025
Шинник (19:45:35 04-09-2025) интересно, а через какие средства связи вербовать будут ?
22:54:48 04-09-2025
По факсу
06:40:57 05-09-2025
По почтовым голубям
09:09:24 05-09-2025
Через пейджер?
15:38:09 05-09-2025
гости все завербованы.
один я остался в поле...