В ФСБ предупредили об угрозе вербовки жителей Алтая в интересах недружественных стран

С начала года в регионе пресекли четыре теракта и несколько десятков сетевых угроз

04 сентября 2025, 19:22, ИА Амител

Полицейский сигнал / Фото: unsplash.com

Четыре террористические акции и несколько десятков сетевых угроз пресекли в Алтайском крае с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, предупредив об угрозах, связанных с вовлечением в противоправную деятельность в интересах разведок недружественных стран.

Отмечается, что вовлечение в противоправную деятельность часто начинается с мошеннических действий, после которых людям предлагают выполнить задание для возвращения средств или "подработки". Им предлагают сфотографировать объекты, разместить некие устройства рядом с узлами связи и ретрансляторами, а также доставить "посылку", содержащую взрывные устройства.

«Сегодня противник использует широкий спектр методов влияния на наших сограждан – от дискредитации и финансовой мотивировки до использования вслепую. Часто вербовка происходит через коммуникации в мессенджерах и приватных сервисах под видом подработки", – сообщают в ведомстве.

Правоохранители призывают граждан избегать вовлечения в противоправную деятельность и сообщать о попытках вербовки. Если у вас есть информация об угрозах или вас завербовали – следует сообщать в правоохранительные органы.