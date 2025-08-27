ФСБ предотвратила попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа

Его хотел совершить 25-летний россиянин

27 августа 2025, 21:59, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Северной Осетии сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа. Как сообщает "МК", об этом заявили в региональном УФСБ.

По информации ведомства, 25-летний россиянин хотел устроить теракт в аэропорту. Кроме того, он склонял к участию в преступлении сотрудника службы авиационной безопасности.

Подробности инцидента пока неизвестны.