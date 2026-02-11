Пропал из DNS-серверов. YouTube в России могли окончательно заблокировать
Замедление работы YouTube в России началось летом 2024 года
11 февраля 2026, 08:43, ИА Амител
Домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России. Об этом 10 февраля сообщил РБК со ссылкой на источники среди интернет-провайдеров.
По их данным, отсутствие домена в DNS-серверах означает, что при попытке зайти на сайт роутер не сможет сопоставить адрес ресурса с его IP-адресом. В результате пользователи будут получать ошибку подключения, а доступ к видеохостингу станет невозможным без использования VPN.
Фактически для большинства российских пользователей ситуация принципиально не изменилась. YouTube у многих уже длительное время не открывается без обходных средств, хотя ранее сервис у части аудитории периодически начинал работать или "оживал" на короткое время.
Напомним, замедление работы YouTube в России началось летом 2024 года. Сначала пользователи столкнулись с резким снижением скорости загрузки видео, а затем — с невозможностью воспроизведения контента.
Ранее Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой.
Ну это ведь не правда, никто Ютуб не замедлял, у них просто устарели серверы.
Где вы взяли информацию про замедление?
09:44:02 11-02-2026
Гость (08:48:00 11-02-2026) Ну это ведь не правда, никто Ютуб не замедлял, у них просто ... Оруэлл уже отвечал на этот вопрос: « Война — это мир. Свобода — это рабство. Неведение — сила»
10:29:32 11-02-2026
Гость (09:44:02 11-02-2026) Оруэлл уже отвечал на этот вопрос: « Война — это мир. Свобод... демократия - миф. кстати да, особенно в капиталистическом обществе
08:54:24 11-02-2026
это все уже было, но по итогу закончилось сильно не очень.
08:59:10 11-02-2026
Не понятно только одно, зачем нам все блокируют?
09:16:31 11-02-2026
Гость (08:59:10 11-02-2026) Не понятно только одно, зачем нам все блокируют? ... Действительно не понятно?
10:07:28 11-02-2026
Гость (09:16:31 11-02-2026) Действительно не понятно?... О народе думают и днем и ночью, спать не могут
09:16:58 11-02-2026
Гость (08:59:10 11-02-2026) Не понятно только одно, зачем нам все блокируют? ...
1) невозможность поделиться информацией массово (созывать на митинги, рассказывать о коррупции и преступлениях )
2) нельзя узнавать, что происходит в мире (по тв рассказывают только то, что одобрено и с "нужной" точки зрения)
3) нельзя показать другим, что происходит в стране (как в Иране нельзя было сообщать о митингах и убитых властями)
4) нельзя узнавать то, что считается запрещённым в стране
5) ограничение знаний и незнание иностранных языков не даёт людям возможность эмигрировать в другие страны
Видишь сколько пользы?
10:06:13 11-02-2026
Гость (09:16:58 11-02-2026) 1) невозможность поделиться информацией массово (созыват... Глупость, все эти запреты не работают, когда есть обход блокировок, никакой пользы властьимущим от блокировок нет, эффект от блокировок только один, рост социальной напряжённости.
10:31:31 11-02-2026
Гость (09:16:58 11-02-2026) 1) невозможность поделиться информацией массово (созыват... вот ты бредить! когда иъяз мешал отъезду-то??? попробуй с инглишем-профи переехать, выставив этокак преимущество - ФИГУ. а вот богачество и недвига - преимущество. всем пофигуна чьи-либо знания, глупец
09:49:48 11-02-2026
Гость (08:59:10 11-02-2026) Не понятно только одно, зачем нам все блокируют? ... Минцифры таким вот способом (другого у них просто нет) пытается навязать свои правила иностранным IT-конторам (которые откровенно чихать хотели и на какую-то Минцифры, и на ее хотелки), а заодно подобно Китаю запилить внутри страны автоматизированную систему тотального цифрового контроля и управления. И всем им плевать на проблемы индейцев в нашем лице.
10:32:23 11-02-2026
Гость (09:49:48 11-02-2026) Минцифры таким вот способом (другого у них просто нет) пытае... дада, лет через 5 введется социальный рейтинг, тоже прикольная штука
09:01:59 11-02-2026
Вот как-то без него живу.
09:13:27 11-02-2026
Гость (09:01:59 11-02-2026) Вот как-то без него живу.... Ну, так-то можно и при лучинушке жить, и по воду на речку ходить...
09:38:32 11-02-2026
Гость (09:01:59 11-02-2026) Вот как-то без него живу.... Вот КАК-ТО и живешь ;-)
11:48:27 11-02-2026
Гость (09:01:59 11-02-2026) Вот как-то без него живу.... Бедолага
09:13:11 11-02-2026
А че ютуб то сделал не так? Видеохостинг обычный. При чем очень удобный. Видимо всё он сделал именно так
13:16:29 11-02-2026
Алексей (09:13:11 11-02-2026) А че ютуб то сделал не так? Видеохостинг обычный. При чем оч... Мозги населению промывал в прозападном ключе и блокировал пророссийские каналы
09:19:00 11-02-2026
У меня Ютуб работает, но приходится извращаться и искать обходные пути. Для чего этот балаган? Чтобы условная баба Зина, которая не знает, как можно обойти блокировку, не смогла посмотреть концерт Зыкиной?
09:27:13 11-02-2026
ыть (09:19:00 11-02-2026) У меня Ютуб работает, но приходится извращаться и искать обх... Повышают компьютерную грамотность населения. Про три буквы теперь уже не знает только ленивый, хотя еще пару-тройку лет назад оно никому и даром не нужно было) Опять же компьютерщикам заработок.
09:36:28 11-02-2026
ыть (09:19:00 11-02-2026) У меня Ютуб работает, но приходится извращаться и искать обх... Представь смотрит твоя баба Зина, Закину. А ей раз и предложу выдаёт, друзья,однокурсники и родственники которых В.В сделал властью. И там дальше про каждого, кто откуда, куда и зачем.
А Закину можно и на Рутубе посмотреть
10:46:47 11-02-2026
Гость (09:36:28 11-02-2026) Представь смотрит твоя баба Зина, Закину. А ей раз и предлож... На Рутубе от обилия рекламы тошно
09:29:47 11-02-2026
наши законы не позволяют нормальным компаниям у нас работать.
Законы нормальных стран позволяют этим компаниям работать.
Вопрос : кто дурак?
09:33:07 11-02-2026
А почему никто не пишет, что про нашего номер один там показывают оскорбления.
09:38:36 11-02-2026
Гость (09:33:07 11-02-2026) А почему никто не пишет, что про нашего номер один там показ... Так вообще ситуация интересная, всё обвиняют РКН хотя это исполнительный орган. О том кто ему отдает приказы стараются не думать
10:17:58 11-02-2026
Гость (09:33:07 11-02-2026) А почему никто не пишет, что про нашего номер один там показ... Да уже все прослушали эти оскорбления, кому это было интересно, у нас политикой интересуется 10% населения, остальная часть развлекается на Ютюбе, нет, это точно не причина.
11:57:34 11-02-2026
ну, не знаю...
я вижу только позитивное отвязаться от зависимости иностранных ИТ - компаний.
Не считаю это ограничением свободы, потому что быть свободным или не свободным зависит только от человека, а не от государства, власти, ИТ - компаний и т.д. Душа человека всегда свободна, она не зависит от наличия новостей в СМИ.
Что касается тотального контроля "как в Китае", пусть это волнует тех, кто нарушает закон. Большая часть россиян бедные, на них это не отразится, зато на нет сойдет коррупция, криминал.
Но ИИ нужно контролировать в ручном режиме.
13:14:01 11-02-2026
гость (11:57:34 11-02-2026) ну, не знаю...я вижу только позитивное отвязаться от зав... Я как телевизор посмотрел.
p.s. Это действительно Ваши мысли?
07:25:55 26-02-2026
Гость (13:14:01 11-02-2026) Я как телевизор посмотрел.p.s. Это действительно Ваши мы... 🤣🤣🤣🤣🤣внатуре репортаж прям
19:31:45 11-02-2026
Домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России/// а если прописать dns Гугла, все работать будет?))) такую чушь ск пишут