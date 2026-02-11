Пропал из DNS-серверов. YouTube в России могли окончательно заблокировать

Замедление работы YouTube в России началось летом 2024 года

Домен видеохостинга YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что может свидетельствовать о фактической полной блокировке сервиса на территории России. Об этом 10 февраля сообщил РБК со ссылкой на источники среди интернет-провайдеров.

По их данным, отсутствие домена в DNS-серверах означает, что при попытке зайти на сайт роутер не сможет сопоставить адрес ресурса с его IP-адресом. В результате пользователи будут получать ошибку подключения, а доступ к видеохостингу станет невозможным без использования VPN.

Фактически для большинства российских пользователей ситуация принципиально не изменилась. YouTube у многих уже длительное время не открывается без обходных средств, хотя ранее сервис у части аудитории периодически начинал работать или "оживал" на короткое время.

Напомним, замедление работы YouTube в России началось летом 2024 года. Сначала пользователи столкнулись с резким снижением скорости загрузки видео, а затем — с невозможностью воспроизведения контента.

Ранее Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой.