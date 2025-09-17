Шеремет подчеркнул, что прощения заслуживают лишь ветераны Великой Отечественной войны

17 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет (депутат от Крыма) резко прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "россияне и их дети будут просить прощения", сообщает РИА Новости.

Парламентарий назвал это фарсом и лицемерием, возложив ответственность за конфликт на самого украинского президента.

Шеремет подчеркнул, что, по его мнению, прощения заслуживают лишь ветераны Великой Отечественной войны – "за возрождение нацизма в Европе и на Украине". Депутат заявил, что задача России – провести СВО так, "чтобы у нацизма и его пособников не осталось ни малейшего шанса".

Заявление Зеленского прозвучало в интервью Sky News, где он также призвал другие страны больше думать об Украине, а не о будущих отношениях с Россией.