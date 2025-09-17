В Госдуме назвали фарсом заявление Зеленского о "просящих прощение россиянах"
Шеремет подчеркнул, что прощения заслуживают лишь ветераны Великой Отечественной войны
17 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет (депутат от Крыма) резко прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "россияне и их дети будут просить прощения", сообщает РИА Новости.
Парламентарий назвал это фарсом и лицемерием, возложив ответственность за конфликт на самого украинского президента.
Шеремет подчеркнул, что, по его мнению, прощения заслуживают лишь ветераны Великой Отечественной войны – "за возрождение нацизма в Европе и на Украине". Депутат заявил, что задача России – провести СВО так, "чтобы у нацизма и его пособников не осталось ни малейшего шанса".
Заявление Зеленского прозвучало в интервью Sky News, где он также призвал другие страны больше думать об Украине, а не о будущих отношениях с Россией.
02:14:49 18-09-2025
Немецко-фашистких захватчиков же простили.
Братались при Горбачёве. Мальчик в Бундестаге чего-то там за прощение нес. Тут хуже быть может.