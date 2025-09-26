В Госдуме предложили повысить семейную ипотеку в зависимости от количества детей
Минфин изучает новую модель семейной ипотеки
26 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
В Госдуме рассматривают предложение изменить условия программы семейной ипотеки, сделав процентную ставку дифференцированной в зависимости от количества детей. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РБК.
По его словам, обсуждается вариант, при котором при рождении первого ребенка ипотека будет предоставляться под 10–12% годовых, что ниже рыночного уровня. Для семей со вторым ребенком ставка сохранится на уровне 6%, а при рождении третьего может быть снижена до 4–2%.
Депутат отметил, что окончательные параметры программы пока не утверждены и будут зависеть от экономической ситуации и политики Банка России, ориентированной на снижение ключевой ставки. В Минфине уверены, что данный подход позволит сделать господдержку точечной и "усилить демографический эффект".
Аксаков также уточнил, что в случае рождения близнецов или двойни условия будут применяться стандартно: если это вторые роды, ставка составит 6%.
18:04:45 26-09-2025
Особенно для новых жителей России. Плодятся на наши налоги как тараканы.
18:47:18 26-09-2025
Пусть тогда и Минфин рожает!!! Вы должны для первого ребёнка льготы делать хорошие. Никто рожать не будет 2-3, когда с одним сейчас тяжело. Пособие только для малоимущих (у нас это большинство иностранные граждане). Чтобы выплатить ипотеку, приходится на несколько работ устраиваться. Сразу получается, что мы богачи.
20:00:54 26-09-2025
И что мешает в процессе все это отменить?) Когда дети уже родились, назад не запихнешь. И пойдет семья с тремя детьми на улицу. Зато демография ка-ак скакнет. Интересно, нашему государству с его прожектами еще кто-то верит?