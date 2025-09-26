В Госдуме предложили повысить семейную ипотеку в зависимости от количества детей

Минфин изучает новую модель семейной ипотеки

26 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Госдуме рассматривают предложение изменить условия программы семейной ипотеки, сделав процентную ставку дифференцированной в зависимости от количества детей. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РБК.

По его словам, обсуждается вариант, при котором при рождении первого ребенка ипотека будет предоставляться под 10–12% годовых, что ниже рыночного уровня. Для семей со вторым ребенком ставка сохранится на уровне 6%, а при рождении третьего может быть снижена до 4–2%.

Депутат отметил, что окончательные параметры программы пока не утверждены и будут зависеть от экономической ситуации и политики Банка России, ориентированной на снижение ключевой ставки. В Минфине уверены, что данный подход позволит сделать господдержку точечной и "усилить демографический эффект".

Аксаков также уточнил, что в случае рождения близнецов или двойни условия будут применяться стандартно: если это вторые роды, ставка составит 6%.