В Госдуме предложили вести учет граждан, поддерживающих иноагентов

22 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Депутат Государственной Думы Николай Новичков выступил с инициативой о формировании реестра россиян, которые оказывают поддержку лицам, признанным иностранными агентами. С соответствующей идеей он обратился к Роскомнадзору, сообщает news.ru.

Парламентарий пояснил, что эту меру следует рассматривать как следующую ступень после внедрения системы обязательных предупреждений в соцсетях. По его замыслу, пользователи, которые неоднократно посещают страницы иноагентов или фигурантов реестров террористов и экстремистов, должны получать уведомления.

Если же граждане проигнорируют эти предупреждения и продолжат "поддерживать врагов России", их данные могут быть внесены в специальный список.

Новичков подчеркнул, что реестр должен быть доступен для правоохранительных и других компетентных ведомств. Инициатива, по его словам, нацелена на тех, кто "сознательно и упорно продолжает деструктивную деятельность".

«Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает "топить" за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание», – резюмировал депутат.

Некоторые его коллеги уже успели раскритиковать идею.