В Госдуме предложили вести учет граждан, поддерживающих иноагентов
22 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Николай Новичков выступил с инициативой о формировании реестра россиян, которые оказывают поддержку лицам, признанным иностранными агентами. С соответствующей идеей он обратился к Роскомнадзору, сообщает news.ru.
Парламентарий пояснил, что эту меру следует рассматривать как следующую ступень после внедрения системы обязательных предупреждений в соцсетях. По его замыслу, пользователи, которые неоднократно посещают страницы иноагентов или фигурантов реестров террористов и экстремистов, должны получать уведомления.
Если же граждане проигнорируют эти предупреждения и продолжат "поддерживать врагов России", их данные могут быть внесены в специальный список.
Новичков подчеркнул, что реестр должен быть доступен для правоохранительных и других компетентных ведомств. Инициатива, по его словам, нацелена на тех, кто "сознательно и упорно продолжает деструктивную деятельность".
«Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает "топить" за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание», – резюмировал депутат.
Некоторые его коллеги уже успели раскритиковать идею.
21:57:15 22-09-2025
Депутаты ничего не делают, только выдвигают бредовые инициативы, которые усиливают социальную напряжённость, может пора наказывать за такие инициативы.
22:10:11 22-09-2025
Не поленился набрал в интернете этого "говорилку-трибунную"
Такой же персонаж, как Милонов 1 в 1
Ну видимо так можно поступать с русскими...
14:25:51 23-09-2025
Поднять записи всех концертов иноагентов, идентифицировать всех зрителей и штраф штраф штраф и в реестр и опять штраф, потому что за их счет они богатели.