В Госдуме предложили выдавать россиянам антидепрессанты по ОМС
Доступная фармакотерапия может способствовать более быстрому восстановлению пациентов
24 февраля 2026, 22:05, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" — Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Даванков — выступили с инициативой расширить систему лекарственного обеспечения по ОМС и включить в нее антидепрессанты. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение парламентарии направили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В документе предлагается рассмотреть возможность предоставления таких препаратов бесплатно либо на условиях частичной оплаты для граждан, которые испытывают материальные затруднения и нуждаются в медикаментозном лечении депрессивных состояний.
Авторы инициативы указывают, что доступная фармакотерапия может способствовать более быстрому восстановлению пациентов, их возвращению к социальной и профессиональной активности. Кроме того, депутаты отмечают, что с учетом распространенности депрессивных расстройств даже частичное государственное субсидирование лекарств способно дать заметный социальный эффект и в перспективе снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в России меняются правила проведения обязательных медосмотров для отдельных категорий работников. Теперь работодатель сможет направить сотрудника на психиатрическую экспертизу, если в ходе профосмотра у него выявят возможные нарушения психического здоровья. Нововведение уже вызвало споры — от опасений злоупотреблений до ассоциаций с советской практикой.
«А медикаментов груды —
мы в унитаз, кто не дурак»😂
Гость (07:39:21 25-02-2026) «А медикаментов груды —мы в унитаз, кто не дурак»😂... согласен.
мне румка коньяка нормализирует AD эффективнее лозартана
Musik (10:00:12 25-02-2026) согласен.мне румка коньяка нормализирует AD эффективнее ... мозг, разум, печень в унитаз твоё пойло сливает нормализуя АД...
Им нужно на медикаментах денежки зарабатывать, молодцы на себя работают, за наши денежки
Уже давно понятно что это приводит к наибольшему угнетению психики и слезть с них нельзя....
Гость (09:13:15 25-02-2026) Им нужно на медикаментах денежки зарабатывать, молодцы на се...
Это тебе бабки на лавочках рассказали?
Нет, бабки как раз подскажены на таблетки
а вот посмотрите на загнивающий запад, у них дети через одного на антидепрессантах, потом берут орyжие и идут в школы
посмотрите, оказались и ва кцины от ковида тоже не сильно безопасны
Воспринимайте информацию как альтернативное мнение. Не всему нужно радоваться и в ладоши хлопать
Гость (09:13:15 25-02-2026) Им нужно на медикаментах денежки зарабатывать, молодцы на се... Алколекарь и антипрививочник нарисовался.