В Госдуме предложили выдавать россиянам антидепрессанты по ОМС

Доступная фармакотерапия может способствовать более быстрому восстановлению пациентов

24 февраля 2026, 22:05, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" — Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Даванков — выступили с инициативой расширить систему лекарственного обеспечения по ОМС и включить в нее антидепрессанты. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарии направили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В документе предлагается рассмотреть возможность предоставления таких препаратов бесплатно либо на условиях частичной оплаты для граждан, которые испытывают материальные затруднения и нуждаются в медикаментозном лечении депрессивных состояний.

Авторы инициативы указывают, что доступная фармакотерапия может способствовать более быстрому восстановлению пациентов, их возвращению к социальной и профессиональной активности. Кроме того, депутаты отмечают, что с учетом распространенности депрессивных расстройств даже частичное государственное субсидирование лекарств способно дать заметный социальный эффект и в перспективе снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России меняются правила проведения обязательных медосмотров для отдельных категорий работников. Теперь работодатель сможет направить сотрудника на психиатрическую экспертизу, если в ходе профосмотра у него выявят возможные нарушения психического здоровья. Нововведение уже вызвало споры — от опасений злоупотреблений до ассоциаций с советской практикой.