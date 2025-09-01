В Госдуме предложили заменить домашние задания творческими в Новосибирской области
По мнению членов партии "Новые люди", привычная "домашка" перестала быть эффективной из-за нейросетей
01 сентября 2025, 20:55, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев обратились к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в текущем виде и замене их на творческие форматы. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что в связи с использованием школьниками нейросетей при выполнении "домашки" у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности. Кроме того, многие эксперты отмечают необходимость перехода к прогрессивному подходу в организации учебного процесса: шире использовать творческие задания, исследовательские работы, групповые и индивидуальные проекты вместо однотипных упражнений.
Проект в Новосибирской области позволит оценить эффективность нововведений и выработать подходы для возможного масштабирования на федеральный уровень.
12:30:39 02-09-2025
Идея хорошая. Но вот внедрять это сразу на территории всей области, думаю, опрометчиво. Нужно сначала разработать такие задания и опробовать на одной школе, что бы кураторы от Минобра могли эффективно помогать и составлять, анализировать результаты, и затем корректировать задания и последствия от неудачных заданий. Затем разработать учебные пособия для учителей, выучить учителей (это можно уже по всей области), и только потом внедрять такие домашние задания на область.