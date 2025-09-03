В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества через видеозвонки FaceTime

Преступники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов

03 сентября 2025, 10:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники активно используют сервис видеосвязи Apple FaceTime для обмана пользователей, создавая иллюзию доверия с помощью формата видеозвонка, пишет РИА Новости.

Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, преступники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, используя психологическое давление и поддельные документы.

Ключевые особенности новой схемы:

Тревожный повод. Звонки начинаются с сообщений о "подозрительных операциях", "попытках взлома" или "проверках по делу". Переход на FaceTime. Мошенники настаивают на видеосвязи под предлогом "безопасности". Запрос доступа к экрану. Главная цель – получить доступ к кодам подтверждения, банковским уведомлениям и паролям. Демонстрация поддельных документов. Показ фальшивых удостоверений и бейджей через камеру. Ссылки-ловушки. Приглашения в конференции, замаскированные под уведомления от банков.

Гаврилов подчеркнул, что официальные органы не используют FaceTime для рабочих запросов, а сквозное шифрование сервиса затрудняет расследование таких преступлений. Пользователям рекомендуется:

не предоставлять доступ к экрану во время видеозвонков;

проверять информацию через официальные каналы банков и госорганов;

блокировать подозрительные вызовы и сообщать о них в службу безопасности;

помнить, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальные данные через видеозвонки.

Эксперт предупредил, что мошенники продолжают адаптироваться к новым технологиям, и призвал сохранять бдительность даже при звонках с убедительной визуальной атрибутикой.