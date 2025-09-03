В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества через видеозвонки FaceTime
Преступники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов
03 сентября 2025, 10:35, ИА Амител
Мошенники активно используют сервис видеосвязи Apple FaceTime для обмана пользователей, создавая иллюзию доверия с помощью формата видеозвонка, пишет РИА Новости.
Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, преступники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, используя психологическое давление и поддельные документы.
Ключевые особенности новой схемы:
-
Тревожный повод. Звонки начинаются с сообщений о "подозрительных операциях", "попытках взлома" или "проверках по делу".
-
Переход на FaceTime. Мошенники настаивают на видеосвязи под предлогом "безопасности".
-
Запрос доступа к экрану. Главная цель – получить доступ к кодам подтверждения, банковским уведомлениям и паролям.
-
Демонстрация поддельных документов. Показ фальшивых удостоверений и бейджей через камеру.
-
Ссылки-ловушки. Приглашения в конференции, замаскированные под уведомления от банков.
Гаврилов подчеркнул, что официальные органы не используют FaceTime для рабочих запросов, а сквозное шифрование сервиса затрудняет расследование таких преступлений. Пользователям рекомендуется:
-
не предоставлять доступ к экрану во время видеозвонков;
-
проверять информацию через официальные каналы банков и госорганов;
-
блокировать подозрительные вызовы и сообщать о них в службу безопасности;
-
помнить, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальные данные через видеозвонки.
Эксперт предупредил, что мошенники продолжают адаптироваться к новым технологиям, и призвал сохранять бдительность даже при звонках с убедительной визуальной атрибутикой.
10:40:36 03-09-2025
используют сервис видеосвязи Apple FaceTime --- сейчас все бабушки спешно удаляют у себя Apple FaceTime
11:20:45 03-09-2025
Гость (10:40:36 03-09-2025) используют сервис видеосвязи Apple FaceTime --- сейчас все б... Обычные бабушки как сидели, так и сидят в вацапе. Бабушки более продвинутые по прежнему сидят ещё и в телеграмме.
И не хотят больше ничего, даже от новомодной поделки на букву М отказываются.
11:12:05 03-09-2025
Заблокировать! Срочно!
11:19:19 03-09-2025
Гость (11:12:05 03-09-2025) Заблокировать! Срочно! ... дураков?
не получится, их много, и у них есть лишние деньги.
12:41:42 03-09-2025
Musik (11:19:19 03-09-2025) дураков?не получится, их много, и у них есть лишние день... Так об том и речь. Дураков не получится, а вот мобильную связь на всякий пожарный - вполне. А то режут хвост по частям - то один мессенджер блокирнут, то другой. Надо резать все! Правда, есть вариант, что и это не сильно поможет, но я в них верю, они найдут что еще запретить.
11:23:19 03-09-2025
В Госдуме вперед всех знают о новых схемах. О чем это говорит?
11:42:52 03-09-2025
а в спортлото что на это ответили?