В Госдуме рассказали, будут ли запрещать электросамокаты по всей стране

Такие запреты могут вводить регионы

17 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов, сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем", – отметил парламентарий.

При этом добавил, что такое решение вправе принимать регионы, в том числе определять медленные зоны и вводить ограничения.

Ранее полный запрет на электросамокаты ввели в Благовещенске. А следом их прокат запретили и в Елабуге Татарстана.