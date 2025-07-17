НОВОСТИТранспорт

В Госдуме рассказали, будут ли запрещать электросамокаты по всей стране

Такие запреты могут вводить регионы

17 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов, сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем", – отметил парламентарий.

При этом добавил, что такое решение вправе принимать регионы, в том числе определять медленные зоны и вводить ограничения.

Ранее полный запрет на электросамокаты ввели в Благовещенске. А следом их прокат запретили и в Елабуге Татарстана.

Россия самокаты

Комментарии 16

Avatar Picture
10

11:04:26 17-07-2025

Как же вы достали со своими кривыми формулировками. Помню президентом не более двух сроков, а по факту уже 25 лет.
Ну так ближе к теме. Нужен полный запрет СЕРВИСОВ ПО АРЕНДЕ САМОКАТОВ.
А если верить тому что пишут - у пятилетних детей будут обычные трехколесные самокаты отбирать.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:12:32 17-07-2025

А велосипед ещё можно? Ограничения по мощности педального привода нет?
😁
А коляску можно?

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:31:14 17-07-2025

Кхм... (11:12:32 17-07-2025) А велосипед ещё можно? Ограничения по мощности педального пр... коня на педальном ходу купите.
а вы что совсем инвалид что на машинку не хвататет?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:31 17-07-2025

Musik (11:31:14 17-07-2025) коня на педальном ходу купите.а вы что совсем инвалид чт... Некоторые велики дороже машин бывают. Видел велосипед, который за 300т.р. стоил, может человек на такой копит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ф

13:33:41 17-07-2025

Гость (12:00:31 17-07-2025) Некоторые велики дороже машин бывают. Видел велосипед, котор... На велике за 300 тыщ никто не будет старуханок на тротуарах давить

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:38 17-07-2025

Musik (11:31:14 17-07-2025) коня на педальном ходу купите.а вы что совсем инвалид чт... Вашими "машинками" все дворы заставлены, плюнуть некуда. И людей они насмерть сбивают, гораздо чаще чем самокаты.
Надо запретить иметь машины тем, кто не имеет гаража.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:54:41 17-07-2025

Гость (14:04:38 17-07-2025) Вашими "машинками" все дворы заставлены, плюнуть некуда. И л... Тебе из подъезда выйти не получится если мы все гаражи рядом с домом поставим.
Но перефразирую в своем понимании, работающий за среднюю алтайскую зарплату люд не должен иметь возможность ни купить убитый другим автомобиль, ни ездить на неисправном убитым уже собой... нет достаточно денег - пешком и никак иначе: велики только по дорогам и на трассах здоровья, на тротуарах также в соответствии с ПДД, а электросамокатам всем прокатным ограничить скорость до пешехода (хочешь быстрее значит только обычный "пинковый")

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:19:06 17-07-2025

в Благовещенске полностью запретили электросамокаты! вот это я понимаю забота о жителях!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:59 17-07-2025

Элен без ребят (11:19:06 17-07-2025) в Благовещенске полностью запретили электросамокаты! вот это... Старость ненавидит самокаты

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:02 17-07-2025

Гость (14:04:59 17-07-2025) Старость ненавидит самокаты... Люди ненавидят электросамокаты

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:11 17-07-2025

Гость (16:55:02 17-07-2025) Люди ненавидят электросамокаты... Развалины

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:43 17-07-2025

Все самокаты передать в Госдуму в виде транспортных средств в соответствии с их репутацией.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:37 17-07-2025

Кому занесли прокатчики, в тех регионах не запретят

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:43 17-07-2025

Гость (11:43:37 17-07-2025) Кому занесли прокатчики, в тех регионах не запретят... Таких очень много, проще - кому НЕ занесли прокатчики, там и запретили)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:02 17-07-2025

Никто не возмущается доставщиками на электромотоциклах на тротуарах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:44:04 17-07-2025

Очередное-тащить и не пущать?

  -3 Нравится
Ответить
