В Госдуме рассказали, будут ли запрещать электросамокаты по всей стране
Такие запреты могут вводить регионы
17 июля 2025, 11:00, ИА Амител
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В России не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов, сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем", – отметил парламентарий.
При этом добавил, что такое решение вправе принимать регионы, в том числе определять медленные зоны и вводить ограничения.
Ранее полный запрет на электросамокаты ввели в Благовещенске. А следом их прокат запретили и в Елабуге Татарстана.
11:04:26 17-07-2025
Как же вы достали со своими кривыми формулировками. Помню президентом не более двух сроков, а по факту уже 25 лет.
Ну так ближе к теме. Нужен полный запрет СЕРВИСОВ ПО АРЕНДЕ САМОКАТОВ.
А если верить тому что пишут - у пятилетних детей будут обычные трехколесные самокаты отбирать.
11:12:32 17-07-2025
А велосипед ещё можно? Ограничения по мощности педального привода нет?
😁
А коляску можно?
11:31:14 17-07-2025
Кхм... (11:12:32 17-07-2025) А велосипед ещё можно? Ограничения по мощности педального пр... коня на педальном ходу купите.
а вы что совсем инвалид что на машинку не хвататет?
12:00:31 17-07-2025
Musik (11:31:14 17-07-2025) коня на педальном ходу купите.а вы что совсем инвалид чт... Некоторые велики дороже машин бывают. Видел велосипед, который за 300т.р. стоил, может человек на такой копит.
13:33:41 17-07-2025
Гость (12:00:31 17-07-2025) Некоторые велики дороже машин бывают. Видел велосипед, котор... На велике за 300 тыщ никто не будет старуханок на тротуарах давить
14:04:38 17-07-2025
Musik (11:31:14 17-07-2025) коня на педальном ходу купите.а вы что совсем инвалид чт... Вашими "машинками" все дворы заставлены, плюнуть некуда. И людей они насмерть сбивают, гораздо чаще чем самокаты.
Надо запретить иметь машины тем, кто не имеет гаража.
23:54:41 17-07-2025
Гость (14:04:38 17-07-2025) Вашими "машинками" все дворы заставлены, плюнуть некуда. И л... Тебе из подъезда выйти не получится если мы все гаражи рядом с домом поставим.
Но перефразирую в своем понимании, работающий за среднюю алтайскую зарплату люд не должен иметь возможность ни купить убитый другим автомобиль, ни ездить на неисправном убитым уже собой... нет достаточно денег - пешком и никак иначе: велики только по дорогам и на трассах здоровья, на тротуарах также в соответствии с ПДД, а электросамокатам всем прокатным ограничить скорость до пешехода (хочешь быстрее значит только обычный "пинковый")
11:19:06 17-07-2025
в Благовещенске полностью запретили электросамокаты! вот это я понимаю забота о жителях!
14:04:59 17-07-2025
Элен без ребят (11:19:06 17-07-2025) в Благовещенске полностью запретили электросамокаты! вот это... Старость ненавидит самокаты
16:55:02 17-07-2025
Гость (14:04:59 17-07-2025) Старость ненавидит самокаты... Люди ненавидят электросамокаты
18:35:11 17-07-2025
Гость (16:55:02 17-07-2025) Люди ненавидят электросамокаты... Развалины
11:33:43 17-07-2025
Все самокаты передать в Госдуму в виде транспортных средств в соответствии с их репутацией.
11:43:37 17-07-2025
Кому занесли прокатчики, в тех регионах не запретят
12:15:43 17-07-2025
Гость (11:43:37 17-07-2025) Кому занесли прокатчики, в тех регионах не запретят... Таких очень много, проще - кому НЕ занесли прокатчики, там и запретили)
14:29:02 17-07-2025
Никто не возмущается доставщиками на электромотоциклах на тротуарах.
14:44:04 17-07-2025
Очередное-тащить и не пущать?